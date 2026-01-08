¿Cómo es el Helicoide, centro de torturas de Maduro del que habló Donald Trump? Esto se sabe

Recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro es un tipo violento que mató a miles de personas, y quien incluso cuenta con un centro de torturas en el centro de Caracas, mismo que será cerrado.

El centro de torturas que mencionó Donald Trump durante la rueda de prensa es el Helicoide, un edificio imponente que se encuentra ubicado en Caracas, mismo que fungió como la sede de los Servicios de Inteligencia de Venezuela.

El Helicoide es un centro de retención del Servicio Bolivariano de Inteligencia que ha sido señalado por varios organismos internacionales debido a que se han recibido reportes sobre personas que señalan violaciones a los derechos humanos.

Helicoide ı Foto: Especial

¿Cómo es el Helicoide?

El Helicoide es un edificio con forma piramidal que se construyó en los años 50, con la idea de que Venezuela contara con un lujoso centro comercial vanguardista, en el que se pretendía contar con cientos de tiendas departamentales.

En 1966 el Helicoide fungió como un centro de damnificados que dejaron las lluvias en la región, y esta situación continuó hasta 1982, llegando a ser el hogar de unas 9 mil 300 pesonas aproximadamente.

Pese a la idea principal que se tenía sobre este edificio y las múltiples funciones que tuvo a lo largo de los años, mismo que en su comienzo fue mundialmente reconocido por su arquitectura, desde 1986 y con el paso de los años el nombre del Helicoide fue sinónimo de tortura y represión estatal.

Helicoide por dentro ı Foto: Especial

De acuerdo con el testimonio de muchas personas que fueron recluídas en este lugar por ser opositoras del gobierno bolivariano, dentro del Helicoide recibían tortras sistémicas de manera arbitraria.

Entre las torturas que se practicaron dentro del Helicoide se encuentran la asfixia, el maltrato psicológico y las condiciones inhumas en las que permanecen las personas que se encontraban recluídas, lo que representa una violación sistémica a los derechos humanos fundamentales.

Desde muchos años, y con mayor énfasis en el 2014, el Helicoide ha sido el centro de reclusión destinado para los presos políticos que se encontraban en las protestas en contra el gobierno del gobierno de Nicolás Maduro.

Helicoide, centro de tortura en Venezuela ı Foto: Especial

Las personas que han estado recluídas dentro del Helicoide, que en su mayoría son presos políticos, señalan que este es un infierno, pues dentro de las celdas no tienen luz, agua o baño, y son obligados a dormir en el suelo.

