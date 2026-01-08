Dos personas resultan heridas tras disparos de agentes federales en Portland

La tarde de este jueves, dos personas resultaron heridas por proyectiles en un incidente en el que estuvieron involucrados agentes federales en la ciudad de Portland, estado de Oregón, confirmó la Policía de Portland.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:18 p.m., cuando la policía municipal respondió al reporte de un tiroteo en la manzana 10200 de Southeast Main Street y confirmó la presencia de agentes federales involucrados en el intercambio de disparos.

Las autoridades señalaron que sus propios oficiales no participaron en el operativo ni dispararon armas de fuego.

Minutos después, alrededor de las 2:24 p.m., la policía recibió otro aviso de auxilio: un hombre que había recibido un disparo estaba llamando para pedir ayuda en el área de Northeast 146th Avenue y East Burnside Street. Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de bala.

Los agentes locales aplicaron torniquetes a los heridos y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano, aunque aún no se a informado sobre su estado de salud actual.

Según medios internacionales, los agentes que dispararon pertenecen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), una agencia bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Portland confirmaron que esta agencia ha asumido la investigación del caso.

El jefe de policía de Portland, Bob Day, hizo un llamado a la calma a la comunidad mientras se recopila más información. “Estamos aún en las primeras etapas de este incidente y pedimos a la ciudadanía mantener la calma”, señaló en un comunicado oficial.

Las investigaciones continúan bajo la supervisión del FBI y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron a los disparos y las condiciones de los lesionados.

