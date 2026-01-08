¿Quién es Brianna Genao, asesinada por su tío? Esto se sabe

El 31 de diciembre se reportó a una menor de edad como desaparecida en Puerto Plata, un municipio de República Dominicana.

El pasado 7 de enero la búsqueda de Brianna Genao Rosario se intensificó, por lo que, de acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jorge Galán, se aumentó el número de personas que se encontraban trabajando en las brigadas de búsqueda de la menor.

De acuerdo con el medio local, Listín Diario, durante las investigaciones incluso se detuvieron a cinco personas con el fin de ser interrogadas sobre la desaparición de Brianna Genao, entre los que se encontraba Alfredo “N” alias “Papito”.

De acuerdo con Carlos Manuel, el padre de Brianna Genao, quien fue detenido por las autoridades para entrevistarlo, este se encontraba en su casa ubicada en Barrero, Navarrete, cuando la abuela de Brianna lo llamó alrededor de las 20:30 horas para informarle la desaparición de la menor.

Operativo de búsqueda de Brianna Genao ı Foto: Listín Diario

¿Quién era Brianna Genao?

Brianna Genao era una menor de 3 años de edad que residía en una localidad del municipio de Imbert, en donde, de acuerdo con su padre, permanecía al cuidado de su abuela materna por un acuerdo.

La última vez que Brianna fue vista se encontraba jugando con otros niños que vivían en la zona, y posteriormente su abuela se percató de su desaparición, por lo que fue reportada a las autoridades.

De acuerdo con la información que se conoce, el tío de Bianna Genao, Rafael “N” confesó a la Policía Nacional que abusó sexualmente de la menor y posteriormente le quitó la vida.

Esta confesión se dio después de varios días de interrogatorios, e incluso señaló que sepultó el cadáver de la menor de tres años de edad, sin embargo, alegó no recordar el lugar exacto en el que lo hizo.

Rafael "N" tío de Brianna ı Foto: Redes Sociales

Castración química en República Dominicana

Luego de que se diera el lamentable hecho de la violación y asesinato de Brianna Genao de tres años de edad propiciados por su tío, el senador, Flanklin Romero anunció que reintroducirá el proyecto de ley para que se autorice la castración química a personas que incurran en violaciones.

Romero precisó que “no hay sanciones” en República Dominicana para los violadores sexuales, por lo que existe reincidencia en dicho delito, mismo por el cual desde años anteriores ha presentado anteproyectos de ley para que se introduzca la castración química en la Constitución de dicho país.

Precisó que “es penoso” que este anteproyecto de ley que propone el tratamiento hormonal voluntario para violadores y reincidentes “se ponga sobre la mesa” únicamente cuando suceden casos tan lamentables como el de Brianna Genao.

Dijo que, aunque muchas personas están en contra de esta propuesta porque la consideran “anticonstitucional”, en la constitución se encuentra el artículo 56, en el que se establece la protección de las personas menores de edad.

“Sí protegemos a los agresores de los niños, pero no protegemos a los niños” dijo Franklin Romero, al sostener que se debería hacer un cambio en el Código Penal para aplicar esta sanción que ya se usa en algunos estados de Estados Unidos.

