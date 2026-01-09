Congreso de EU advierte posible desacato contra Bill y Hillary Clinton por citaciones vinculadas al caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió que Bill Clinton, expresidente del país, y Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, podrían enfrentar un proceso por desacato al Congreso si no comparecen ante una citación legislativa relacionada con la investigación del caso del financiero Jeffrey Epstein.

De acuerdo con reportes difundidos este jueves por el New York Post, el comité —presidido por el legislador republicano James Comer— sostiene que ambos exfuncionarios no han confirmado su asistencia a las declaraciones programadas, pese a haber sido citados formalmente para rendir testimonio en enero de 2026.

Las comparecencias forman parte de una investigación del Congreso sobre el manejo del caso Epstein, particularmente en torno a decisiones tomadas por autoridades federales antes de la muerte del acusado en una cárcel de Nueva York en 2019, así como sobre la relación de diversas figuras públicas con el financista, quien enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

El expresidente Bill Clinton (izq.) y Jeffrey Epstein a su lado, en foto sin fecha. ı Foto: AP

Según el comité, Bill Clinton fue citado para declarar el 13 de enero, mientras que Hillary Clinton fue convocada para el 14 de enero. Estas fechas fueron reprogramadas luego de solicitudes previas de los propios citados. No obstante, hasta ahora, el comité asegura que no ha recibido una confirmación formal de asistencia, lo que abrió la puerta a una advertencia de posibles consecuencias legales.

El presidente del Comité de Supervisión señaló que, en caso de que los Clinton no acudan a la citación, el Congreso podría iniciar un procedimiento de desacato, un mecanismo legal mediante el cual la Cámara de Representantes puede votar una resolución para sancionar a quienes incumplen una citación legislativa válida.

Especialistas subrayan que el desacato al Congreso no constituye automáticamente un cargo penal. Para que exista una consecuencia judicial, la Cámara tendría que aprobar la resolución y posteriormente remitir el caso al Departamento de Justicia, que decidiría si procede o no una acusación penal.

En algunos escenarios excepcionales, el Congreso también puede recurrir a mecanismos propios para hacer cumplir una citación.

Hasta el momento, no existen cargos penales formales, no se ha emitido ninguna orden de arresto y no hay una resolución de desacato aprobada contra Bill o Hillary Clinton. La situación actual se limita a una advertencia pública del comité legislativo en caso de que no se atienda la citación.

Ni Bill Clinton ni Hillary Clinton han emitido, hasta ahora, un pronunciamiento público reciente en respuesta a esta advertencia. La investigación del Congreso continúa abierta y forma parte de una serie de indagatorias legislativas sobre el caso Epstein, uno de los escándalos más sensibles y de mayor impacto político y judicial en Estados Unidos en los últimos años.

