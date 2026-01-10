Envía misión a Caracas a restablecer la diplomacia

El edificio del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington

EL DEPARTAMENTO de Estado informó que envió a un pequeño equipo de diplomáticos y agentes de seguridad diplomática a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El equipo, encabezado por el embajador interino en Venezuela, John McNamara, llegó a Caracas el viernes y pertenece a la Unidad de Asuntos Venezolanos, que opera desde fuera del país desde que la embajada cerró sus puertas en 2019.

Los funcionarios llevarán a cabo “una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones”, señaló el Departamento, aunque funcionarios estadounidenses afirman que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la reapertura ni cuándo sería.

El Tip: Caracas informó ante las versiones que no se tiene previsto que la presidenta encargada viaje al exterior “próximamente”.

Por separado, el gobierno interino de Venezuela anunció ayer el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático”, orientado al “restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”.

En un comunicado, informó que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado “realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a las funciones diplomáticas” y “de igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a EU para cumplir las labores correspondientes”, sin precisar fechas.

Indicó que el “proceso exploratorio” tiene como propósito “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la república y la primera dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”.

El anuncio supone un paso en el deshielo de las frías relaciones entre las dos naciones, luego de que países rompieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión del presidente Nicolás Maduro y cerraron sus embajadas luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino.

La embajada estadounidense, ubicada al sureste de Caracas, a pesar de todas las diferencias y tensiones entre ambos países, desde su cierre es “protegida y preservada, como manda el Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional por nuestro gobierno” han dicho las autoridades venezolanas.