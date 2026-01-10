Tiroteos en West Point, Mississippi, dejan al menos 6 personas muertas

Al menos seis personas murieron la noche del viernes tras una serie de tiroteos registrados en diferentes puntos de la ciudad de West Point, al este de Mississippi, hechos por los cuales hay una persona detenida.

Como reportaron agencias internacionales, los tiroteos se registraron en al menos tres puntos distintos de West Point. Lo anterior fue posteriormente confirmado por el jefe policial del condado de Clay, Eddie Scott.

Six people dead in Mississippi shooting spree, suspect in custody.

-New York Post

Read more: https://t.co/YGMGah7xch pic.twitter.com/irwA5TyDNG — Carolyn Rockey (@CarolynWRockey) January 10, 2026

A través de una publicación en redes sociales, Scott lamentó que “múltiples vidas inocentes” se perdieron a causa del ataque, y subrayó que el presunto responsable ya se encuentra bajo custodia.

En el mismo mensaje pidió a la población mantener a las víctimas y a sus familias en sus oraciones, al tiempo que aseguró que las fuerzas del orden continúan con las indagatorias.

Mensaje de Eddie Scott, jefe de la policía en Clay. ı Foto: Captura de pantalla (vía MSN)

Posteriormente, el jefe policial dijo a NBC News que los fallecimientos se registraron en tres ubicaciones diferentes de West Point, sin que hasta el momento se haya revelado la naturaleza de los sitios ni el orden en el que ocurrieron los tiroteos.

Sin embargo, se remarcó que los tres tiroteos estarían relacionados.

Por otro lado, medios estadounidenses señalaron que no se ha difundido información sobre la identidad del detenido, ni sobre un posible móvil detrás de los ataques. Tampoco se ha confirmado si existía algún vínculo previo entre el sospechoso y las víctimas.

A propósito de la investigación, la oficina del sheriff del condado de Clay informó que se mantiene un operativo para recabar evidencia y entrevistar a posibles testigos. En ese contexto, se prevé que las autoridades ofrezcan una conferencia de prensa durante la mañana del sábado para ampliar los detalles del caso y responder a las preguntas de la prensa.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la situación se encuentra bajo control y que no se han reportado nuevos incidentes relacionados con los hechos.

Con información de Associated Press.

