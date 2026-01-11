Embajada de Estados Unidos advierte ‘muro flotante’ en el Río Bravo

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia pública sobre el reforzamiento de la frontera sur estadounidense mediante la instalación de barreras flotantes en el río Bravo, una medida dirigida a frenar el cruce irregular de personas migrantes hacia territorio estadounidense.

El mensaje, difundido a través de redes sociales, subrayó que el control fronterizo ya no se limita únicamente a estructuras terrestres.

De acuerdo con la representación diplomática, quienes intenten atravesar el río se encontrarán con boyas flotantes y vigilancia permanente. En su publicación, la embajada enfatizó que cada tramo de la frontera ha sido fortalecido con el objetivo de impedir cruces fuera de los puertos de entrada oficiales, al tiempo que exhortó a las personas a no poner en riesgo su vida.

“El muro en la frontera sur no está solo en tierra”, señaló la embajada en su mensaje, en el que también advirtió que quienes intenten cruzar de manera irregular serán detenidos y deportados.

El muro en la frontera sur no está solo en tierra.

Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante.

Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada.

Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás… pic.twitter.com/vG0X1zuYrI — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) January 11, 2026

La publicación estuvo acompañada por un video donde se observan las boyas colocadas a lo largo del río Bravo, musicalizado con la canción Down by the riverside, interpretada por Willie Jones.

La advertencia incluyó un llamado directo a las personas migrantes para que desistan del cruce irregular y regresen a su país de origen, destacando los peligros que implica atravesar el río.

El mensaje fue reforzado con la consigna “#NiLoIntentes”, utilizada para desalentar este tipo de intentos.

Según informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, el llamado “muro flotante” es financiado con recursos contemplados en el proyecto de ley impulsado por el presidente Donald Trump.

La funcionaria explicó que estas barreras forman parte de una estrategia más amplia para contener la migración irregular y el tráfico de drogas en la frontera sur.

