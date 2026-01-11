Irán advierte represalias si Estados Unidos ataca, como sugirió Trump

Un alto funcionario del Gobierno de Irán advirtió que habrá represalias contra Estados Unidos si este país lanza un ataque a su territorio en apoyo a los manifestantes, como ayer advirtió Donald Trump, quien aseguró que estaba “listo para ayudar”.

Así lo expresó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, quien aseguró que la advertencia de Trump es un “error de cálculo”, pues, en respuesta, habrá represalias contra bases locales y contra Israel.

Aspecto de las manifestaciones en Irán. ı Foto: Especial.

“Seamos claros: en el caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados [Israel], así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo”, dijo Qalibaf, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Ayer, en medio de las protestas en Irán, mientras el gobierno de este país apagó el acceso a internet en un intento por contener a los inconformes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría intervenir para apoyar las manifestaciones.

“Irán está buscando LIBERTAD, quizá como nunca antes, y Estados Unidos está listo para ayudar”, escribió el mandatario estadounidense en la red social Truth.

Anteriormente, Trump ya se había referido a una posible intervención en Irán, con el objetivo de defender a los manifestantes frente a lo que considera una represión por parte de su gobierno.

“Estamos observando la situación con mucha atención. He hecho esta declaración con mucha firmeza: si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos... eso no significa enviar tropas, sino golpearlos muy, muy fuerte donde más les duele”, dijo Trump a la prensa, el viernes, según la agencia Axios.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hablando con la prensa en el Air Force One. ı Foto: Reuters

Mientras tanto, las protestas en Irán se recrudecen, de forma que el número de muertos por esta jornada de manifestaciones aumentó a 116, según el grupo de derechos humanos HRANA, citado por la agencia Reuters.

El gobierno iraní ha justificado la mano dura contra los manifestantes —por la cual, organizaciones de los derechos humanos han acusado represión— al asegurar que dentro de las protestas se han infiltrado “terroristas desde el extranjero”.

🇮🇷 | PROTESTAS EN IRÁN: El presidente iraní Pezeshkian habla sobre las protestas:



"Trajeron terroristas al país desde el extranjero. Prendieron fuego a mezquitas.



Prendieron fuego a la gente y decapitaron a algunos.



Esta gente no pertenece a este país. Si alguien pertenece a… pic.twitter.com/4KLbhWEibE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 11, 2026

“Trajeron terroristas al país desde el extranjero. Prendieron fuego a mezquitas. Esta gente no pertenece a este país. Si alguien pertenece a este país, que proteste y escucharemos su protesta, la atenderemos y la resolveremos”, dijo el presidente Masoud Pezeshkian.

Mientras tanto, Israel, al igual que Estados Unidos, aseguró que está “vigilando de cerca” el desarrollo de las manifestaciones.

🇮🇱🇮🇷 | PROTESTAS EN IRÁN: Netanyahu: "Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía y que, cuando ese día llegue, Israel e Irán vuelvan a ser socios fieles en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos pueblos". pic.twitter.com/IgB9jWWX1Z — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 11, 2026

“Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía y que, cuando ese día llegue, Israel e Irán vuelvan a ser socios fieles en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos pueblos”, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu.

