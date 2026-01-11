Nadie nos dicta qué hacer, estamos listos para defender la patria, responde Cuba a Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que “nadie nos dicta qué hacer” y que la isla “se prepara, dispuesta a defender a la Patria”, en respuesta a los amagos que más temprano hizo su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre la necesidad de buscar un acuerdo por los recursos que, advirtió, ya no recibirá de Venezuela.

A través de una publicación en redes sociales, Díaz-Canel Bermúdez aseguró que Cuba es “una nación libre, independiente y soberana”, y remarcó que “se prepara” para “defender a la Patria hasta la última gota de sangre”.

Banderas de Cuba y Venezuela, en una protesta. ı Foto: AP

Lo anterior después de que Trump, en sus redes sociales, advirtiera que Cuba ya no recibirá recursos de Venezuela, país que quedó en control de Estados Unidos tras la operación militar del 3 de enero que culminó con la captura del ahora expresidente Nicolás Maduro.

Trump enfatizó que Venezuela entregaba dinero y petróleo a Cuba a cambio de “servicios de seguridad” a los “dos últimos dictadores” del país sudamericano, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Venezuela cuenta ahora con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡NADA! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. Donald Trump, presidente de EU, en la red social Truth



🇺🇸🇨🇺 | URGENTE: Trump: "Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó "servicios de seguridad" a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!



La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque… pic.twitter.com/1xNE8RcnrO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 11, 2026

A propósito, Miguel Díaz-Canel remarcó que Cuba “es agredida por EEUU hace 66 años”, y enfatizó que la potencia norteamericana “no tiene moral para señalar a Cuba en nada”.

“Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, escribió Díaz-Canel Bermúdez.

#Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre.#CubaEsCoraje — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026

Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba



Este intercambio de declaraciones ocurre en medio de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, después de que el primero amagara con intervenir en la isla caribeña como recientemente ocurrió en Venezuela.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am