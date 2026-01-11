Cuba ya no recibirá dinero ni petróleo de Venezuela, advierte Trump; urge a buscar ‘acuerdo’

Trump asegura que Venezuela ya no dará petróleo y dinero a Cuba.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a Cuba a buscar un acuerdo con su país en torno al petróleo y financiamiento que ya no recibirá de Venezuela, ahora en control de Washington, antes de que, advirtió, sea “demasiado tarde”.

A través de una publicación en Truth, el mandatario estadounidense recordó que Cuba ya no podrá depender del dinero y petróleo de Venezuela como, dijo, ocurrió por muchos años, toda vez que los recursos del segundo ya están bajo control de Washington.

Trump lideró una intervención estadounidense en Venezuela. ı Foto: Reuters

A causa de esto, Trump advirtió que “ya no habrá más petróleo ni dinero yendo a Cuba”, por lo que urgió a la isla caribeña a “llegar a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”.

El mandatario explicó que, a cambio del dinero y el petróleo venezolanos, Cuba proporcionaba “servicios de seguridad” a “los dos últimos dictadores” de este país, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Sin embargo, Trump enfatizó que, como Venezuela está bajo la protección de Estados Unidos, ya no necesita formar parte de ese intercambio.

“Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó «servicios de seguridad» a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!”, escribió Trump en Truth.

Venezuela cuenta ahora con los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡NADA! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. Donald Trump, presidente de EU



A la par de la intervención estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura de su ahora expresidente, Nicolás Maduro, Trump ha amagado con otras intervenciones en América Latina y el Caribe.

El mismo día en el que se ejecutó la operación en Caracas, el gabinete de Donald Trump insinuó con llevar a cabo acciones similares en Cuba, sin dar más detalles precisos.

Posteriormente, en un mensaje a medios, Trump aseguró que “entrar y destrozar” podría ser el único camino viable para intervenir en la isla caribeña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am