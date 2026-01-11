Van más de 500 muertos en protestas de Irán, según ONG

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, la bandera del león y el sol.

Más de 500 personas han perdido la vida en el marco de la reciente jornada de manifestaciones de Irán, una de las más grandes en su historia reciente, según datos de organizaciones de derechos humanos recogidos por agencias internacionales.

De acuerdo con cifras de HRANA, organización por los derechos humanos con sede en Estados Unidos, van 538 muertos por las protestas en Irán, siendo 490 manifestantes y, otros 48, miembros del personal de seguridad.

Una manifestación en Londres, Reino Unido, en apoyo a manifestantes iraníes. ı Foto: Reuters

Asimismo, la organización cuenta más de 10 mil 600 personas detenidas, en un conteo recuperado por la agencia Reuters.

Sin embargo, aquel medio de comunicación advirtió que no ha logrado corroborar estas cifras, y el gobierno iraní no ha publicado un balance oficial.

El conteo se hace público el mismo día en que Irán se encuentra en máxima tensión debido a la escalada de las protestas, así como un intercambio de amagos entre este país y Estados Unidos, quien ha sugerido intervenir para defender a los manifestantes.

🇮🇷 | URGENTE - PROTESTAS EN IRÁN: Protestas masivas tienen lugar en Teherán esta noche de domingo.

El sábado, a través de su red social Truth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país “está listo para ayudar” a los manifestantes iraníes, quienes, dijo, “están buscando la LIBERTAD, quizá como nunca antes”.

Posteriormente, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que, si Estados Unidos lanza un ataque contra el territorio de su país, entonces habrá represalias.

🇮🇷 | PROTESTAS EN IRÁN: Un manifestante iraní vertió gasolina sobre un retrato de Jamenei y le prendió fuego. pic.twitter.com/skX1JHp1aN

“Seamos claros: en el caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados [Israel], así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo”, dijo Qalibaf, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

A propósito, el diario The Wall Street Journal destacó que Trump será informado el martes sobre las opciones para intervenir en Irán, lo cual incluye ataques militares, uso de armas cibernéticas secretas, la ampliación de las sanciones y la prestación de ayuda a las fuentes antigubernamentales.

Una manifestación en París, Francia, en apoyo a protestas en Irán; en primer plano, una foto quemada del líder supremo Alí Jamenei. ı Foto: Reuters

Otras fuentes refieren que, según un alto funcionario de la Casa Blanca, Trump no contempla tropas en territorio.

Este domingo, agencias internacionales difundieron videos de las protestas multitudinarias en Irán, que este día cumplen dos semanas desde su erupción inicial, el 28 de diciembre, originalmente por un aumento de costos, pero ahora también contra los dirigentes clericales del país.

Imágenes y videos muestran a manifestantes irrumpir en mezquitas, incendiar retratos del líder supremo Alí Jamenei y otros actos que autoridades han calificado de “terrorismo”, lo cual, señalan, justifica la mano dura contra las protestas.

