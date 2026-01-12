¿Cuáles son las características del Avión del Juicio Final?

En Estados Unidos existe un Boeing 747 conocido como el Avión del Juicio Final, pues este fue modificado con la finalidad de resistir incluso a ataques nucleares, pues se espera que tanto el presidente como el alto mando militar puedan mantener el control de dicho país sin importar cualquier conflicto.

El E-4B Nightwatch también ha sido nombrado como el Avión del Juicio Final, y este funciona como “un componente clave del Sistema Nacional de Comando Militar del Presidente, el Secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto.”

El Avión del Juicio Final es un centro de comando, control y comunicaciones que cuenta con una alta capacidad para la supervicencia de los altos mandos estadounidenses, para que estos puedan ejecutar órdenes de guerra de emergencia, así como coordinar a las autoridades civiles.

E-4B Nightwatch en LAX ı Foto: Redes Sociales

Características del Avión del Juicio Final

De acuerdo con las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, el E-4B es una versión militarizada de un Boeing 747-200 que cuenta con cuatrimotor y tiene un largo alcance así como una gran altitud.

Esta aeronave puede reabastecerse de combustible durante el vuelo, por lo que puede permanecer en el cielo durante unos días en caso de que exista alguna emergencia nacional o internacional.

El Avion del Juicio Final cuenta con una cubierta principal dividida en seis áreas:

Área de trabajo de comando Sala de conferencias Sala de reuniones Área de trabajo del equipo de operaciones Área de comunicaciones Área de descanso

E-4B Nightwatch ı Foto: Especial

Este avión cuenta con un sistema contra los efectos producidos por los pulsos electromagnéticos, así como un sistema que está diseñado para soportar electrónica avanzada, así como una variedad de equipo de comunicación satelital.

El E-4B cuenta con un blindaje en contra de los efectos nucleares y térmicos, un control acústico, instalación de control técnico mejorado y un sistema de aire acondicionado para los componentes eléctricos.

El E-4B Nightwatch tiene una longitud de 70.5 metros, una envergadura de 59.7 metros, una altura de 19.3 metros y un peso de 360 mil kilogramos, además cuenta con una autonomía de 12 horas sin reabastecimiento y la capacidad de transportar hasta a 111 personas.

De acuerdo con las Fuerzas Aéreas, el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea “es el único administrador de recursos de la Fuerza Aérea para el E-4B y proporciona apoyo a la tripulación, mantenimiento, seguridad y comunicaciones.”

E-4B Nightwatch ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.