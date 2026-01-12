Incautan a buque casi 10 toneladas de cocaína oculta en cargamento de sal en el Atlántico

En total, fueron incautados 9 mil 994 kilos de cocaína en un buque mercante.

Autoridades internacionales incautaron casi 10 toneladas de cocaína oculta en un cargamento de sal tras interceptar a un buque mercante que quedó a la deriva en aguas internacionales del océano Atlántico, mientras se dirigía a Europa.

De acuerdo con la Policía Nacional de España, la embarcación transportaba 9 mil 994 kilogramos de cocaína en 294 paquetes; además, fueron detenidas 13 personas que viajaban a bordo y asegurada un arma de fuego utilizada para custodiar el cargamento.

Según la policía española, el buque partió de Brasil y tras quedarse sin combustible, permaneció en alta mar por espacio de 12 horas antes de ser abordado y remolcado a puerto a las Islas Canarias.

Al respecto, la Policía Federal de Brasil añadió que la llamada operación Marea Blanca se llevó a cabo entre el 6 y 7 de enero y precisó que, previamente, el buque había escala en puertos brasileños .

La embarcación fue identificada y localizada en alta mar tras un intercambio de información de inteligencia entre autoridades de Brasil, España, Estados Unidos, Portugal, Francia y el Reino Unido.

En videos difundidos por la policía española se observa a los agentes utilizando palas y excavando a mano para extraer la cocaína oculta debajo de la sal; posteriormente, formaron una fila para trasladar los fardos hasta el muelle.

🚩Interceptado en aguas del #Atlántico un buque mercante que ocultaba casi 10 toneladas de #cocaína entre un cargamento de sal



👉Se trata de la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por @policia ⛵️



👮‍♂️El #GEO abordó el buque con destino a #Europa procedente de… pic.twitter.com/XOVYPFwlds — Policía Nacional (@policia) January 12, 2026

Una vez recuperada la droga, los agentes desembarcaron y numeraron los paquetes en el muelle. De acuerdo con la policía española, se trata del mayor aseguramiento de cocaína en alta mar desde 1999, cuando fueron incautados 7 mil 500 kilogramos de la misa droga en el buque Tammsaare.

“Se trata así de un golpe contundente a las redes criminales internacionales dedicadas al tráfico marítimo de cocaína que demuestra la eficacia de la cooperación policial internacional en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico global", destacó la Policía Nacional.

En la operación participaron la DEA, de Estados Unidos; la Policía Federal, de Brasil; la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, así como autoridades de Francia y Portugal.

🚩Casi 10 toneladas de cocaína escondidas entre un cargamento de sal



👉🏻Es la mayor aprehensión de droga realizada en alta mar por @policia



🤝🏻Con la colaboración de @maoc_n @NCA_UK @DEAHQ @policiafederal y autoridades de 🇫🇷 y 🇵🇹 https://t.co/kgBYd1GIjr pic.twitter.com/iYLwZUJr9l — Policía Nacional (@policia) January 12, 2026

