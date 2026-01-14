Grúa cae sobre un tren de pasajeros en Tailandia y deja al menos 32 muertos

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en movimiento en el noreste de Tailandia, provocando un descarrilamiento que mató al menos a 32 personas y dejó decenas de heridos.

El accidente ocurrió en Nakhon Ratchasima, a unos 200 kilómetros (135 millas) al noreste de Bangkok, en una sección de un proyecto ferroviario de alta velocidad construido para conectar China con gran parte del sudeste asiático.

El Departamento de Salud Pública de la provincia informó de 32 fallecidos y 64 heridos, incluidos siete con lesiones graves. Todavía había tres pasajeros desaparecidos entre los 171 que se cree iban a bordo del tren, según un comunicado emitido al caer la noche.

Las autoridades dijeron que la grúa se estaba utilizando para construir un tramo elevado del ferrocarril cuando cayó mientras el tren viajaba desde la capital, Bangkok, hacia la provincia de Ubon Ratchathani.

Hay varios heridos tras el incidente ı Foto: AP

Fotos publicadas en los medios tailandeses mostraron columnas de humo blanco y luego oscuro sobre la escena, y equipo de construcción colgando de las vigas colocadas sobre dos pilares de soporte de concreto.

Un video de la emisora pública ThaiPBS mostraba rescatistas parados sobre los vagones de tren volcados, algunos de ellos con agujeros abiertos en sus lados. Esparcidas a lo largo de la vía se veían lo que parecían secciones de la grúa.

En agosto de 2024, un túnel ferroviario en la ruta planificada, también en Nakhon Ratchasima, colapsó, matando a tres trabajadores. Se cree que las fuertes lluvias de los días previos fueron un factor en el colapso.

Un comunicado publicado en el sitio web de la empresa expresó sus condolencias a las víctimas y dijo que la empresa se encargaría de pagar compensaciones a las familias de los fallecidos y los gastos de hospitalización de los heridos.

El contratista principal de la primera etapa de la ruta entre Bangkok y Nakhon Ratchasima, Italian-Thai Development, también fue directamente responsable de la construcción en el tramo donde ocurrió el accidente.

🇹🇭 | ÚLTIMA HORA: Decenas de personas muertas y heridas después de que una grúa de construcción que levantaba una sección de un puente colapsara sobre un tren de pasajeros en Sikhio, Tailandia. pic.twitter.com/tzJqrRfzBN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026

