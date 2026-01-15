Estados Unidos incauta otro petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Caribe

Fuerzas estadounidenses en el mar Caribe incautaron otro buque petrolero sancionado acusado de tener vínculos con Venezuela, como parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem escribió el jueves en las redes sociales: “El buque tanque Verónica había pasado previamente por aguas venezolanas y estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el presidente Trump de embarcaciones sancionadas en el Caribe”.

Una publicación en redes sociales del Comando Sur estadounidense sobre la captura dice que marines y marineros lanzados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford realizaron la captura, mientras que la publicación de Noem señaló que, como en redadas anteriores, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo el abordaje y la incautación.

TE RECOMENDAMOS: Publica Presidente en redes Trump amenaza con usar al ejército por las protestas contra ICE en Minnesota

Early this morning, a Coast Guard tactical team conducted a pre-dawn boarding and seizure of Motor Tanker Veronica in the Caribbean. As another sanctioned ghost fleet tanker, Motor Tanker Veronica had previously passed through Venezuelan waters, and was operating in defiance of… pic.twitter.com/MyWyQGH1h0 — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 15, 2026

Noem inclusive publicó un breve video que parecía mostrar parte de la captura del barco. Las imágenes en blanco y negro mostraban helicópteros sobrevolando la cubierta de un buque mercante mientras tropas armadas descendían a la cubierta por cuerda.

En su publicación en redes sociales, dijo que la redada se llevó a cabo con “estrecha coordinación con nuestros colegas” en el ejército, así como en los departamentos de Estado y Justicia.

El Verónica es el sexto petrolero que ha sido incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte del esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela, y el cuarto desde el operativo en que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro hace casi dos semanas.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT