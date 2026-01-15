Trump habla con Delcy Rodríguez: “es fantástica”

Estudiantes colocan fotos de personas que consideran presos políticos en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el martes 13 de enero.

La relación entre Estados Unidos y Venezuela dio un giro significativo ayer luego de que el presidente Donald Trump confirmara una llamada telefónica directa con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “persona fantástica”, y con quien dijo haber abordado una amplia agenda política y económica, en un contacto que abrió paso inmediato a acuerdos energéticos y reconfiguró el tablero interno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro.

Desde el Despacho Oval, el magnate destacó el tono del intercambio y subrayó que abordaron múltiples asuntos de interés común. Para el republicano, el diálogo marca una nueva etapa en la relación bilateral, en la que su administración busca influir directamente en la estabilización política y económica del país sudamericano. “Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, dijo.

En redes sociales, amplió los detalles de la conversación telefónica y enumeró los temas tratados, entre ellos petróleo, minerales, comercio y seguridad. “Esta mañana tuve una excelente conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse”, escribió en Truth Social.

Donald Trump insistió además en que la relación atraviesa un momento favorable. Al ser cuestionado sobre la supuesta resistencia del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, a colaborar con EU, respondió con una frase que reforzó el reconocimiento político a Rodríguez: “Conozco a la número uno”. Acto seguido, reiteró: “Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”.

La confirmación pública de la llamada representó la primera vez que el republicano reconoció de forma explícita un diálogo directo con la presidenta encargada, que consolida su figura como principal contraparte del Gobierno estadounidense en Caracas.

Por su parte, Delcy Rodríguez ratificó horas después la comunicación y coincidió en la valoración positiva. En un mensaje público, señaló que la llamada se desarrolló “en un marco de respeto mutuo” y que permitió revisar una agenda de trabajo bilateral, así como asuntos pendientes entre ambos gobiernos. Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por EFE describieron el intercambio como “muy extenso y muy bueno”, con un tono calificado de “excelente”.

El contacto telefónico se produjo un día antes de que el mandatario estadounidense reciba en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, quien, ha sido excluida por Washington de cualquier proceso de transición política en Venezuela.

VENTA DE PETRÓLEO. Asimismo, un funcionario de la administración Trump confirmó que se concretó la primera venta de petróleo venezolano por un valor de 500 millones de dólares. Aunque no se revelaron los detalles de la operación, se anticipó que habrá más ventas en los próximos días y semanas.

Donald Trump ha declarado que Estados Unidos prevé comercializar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano, en colaboración con empresas estadounidenses. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, calificó el entendimiento como un “acuerdo energético histórico” alcanzado tras el arresto de Maduro, y aseguró que beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela.

La estrategia presentada por la Casa Blanca contempla vender petróleo venezolano previamente sancionado y controlar las ganancias mediante inversiones de compañías estadounidenses para reactivar la infraestructura petrolera. Según el plan, los ingresos se repartirán entre ciudadanos venezolanos, empresas privadas y el propio Gobierno estadounidense, mientras que la parte destinada a Venezuela se utilizará exclusivamente para adquirir productos fabricados en Estados Unidos.

El magnate defendió el esquema y minimizó los riesgos para las compañías interesadas. “Conocen los riesgos. Existen riesgos. Vamos a ayudarlos. Se lo vamos a poner muy fácil. Van a estar ahí por mucho tiempo”, sostuvo.

Una encuesta de CBS News/YouGov reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que su país no debería ejercer mucho o ningún control sobre Venezuela tras la operación que derivó en la captura de Maduro.

PRESIÓN INTERNA. Mientras tanto, en Venezuela, Delcy Rodríguez informó sobre avances en el proceso de liberación de presos políticos. Aseguró que el mecanismo “se mantiene abierto” y que, hasta la fecha, se han concretado 406 excarcelaciones desde diciembre pasado. “El objetivo es abrir espacios políticos. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político”, expresó.

Precisó que están excluidas personas acusadas de homicidio y narcotráfico, y que se evalúan delitos relacionados con el orden constitucional y la violencia. El proceso se desarrolla en coordinación con organismos de justicia, encabezados por Diosdado Cabello.

No obstante, la ONG Foro Penal contabilizó 72 excarcelaciones recientes, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática reportó alrededor de 100 y pidió acelerar el proceso para aliviar la situación.