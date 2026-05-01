¿Quién es Lorna Hajdini, la ejecutiva de JP Morgan acusada de abuso?

Lorna Hajdini, una de las ejecutivas con mayor trayectoria en el banco J.P. Morgan, ha sido formalmente demandada ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York.

La acusación, presentada el pasado 27 de abril por un empleado, detalla un patrón de abuso sexual, sometimiento químico y discriminación racial.

¿Quién es Lorna Hajdini?

Hajdini, de 37 años, es considerada una pieza clave en la estructura de J.P. Morgan, donde ha consolidado una carrera de alto rendimiento durante más de una década.

Es graduada de la prestigiosa Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU) e ingresó al banco en 2011 como analista. Para 2018 ya ostentaba la vicepresidencia de finanzas y, desde 2021, se desempeña como Directora Ejecutiva de dicha rama.

Lorna Hajdini y JP Morgan rechazan las acusaciones ı Foto: Reuters

¿De qué se le acusa a Lorna Hajdini?

La demanda sostiene que Hajdini utilizó su posición jerárquica para coaccionar a un empleado identificado de origen asiático/indio.

El demandante afirma que la ejecutiva lo obligó a realizar “actos sexuales no consentidos y humillantes” bajo la amenaza constante de destruir su carrera profesional si se negaba.

Entre los puntos del documento judicial se encuentran el sometimiento químico, pues el denunciante afirma que Hajdini lo drogó en diversas ocasiones para facilitar los abusos, y el hostigamiento laboral.

Asimismo, la demanda detalla situaciones de acoso en la oficina, alegando tocamientos no consentidos en eventos sociales.

El caso incluye un fuerte componente de odio étnico. Según el texto, Hajdini no solo insultaba al trabajador por su origen, sino que escaló las agresiones hacia su vida privada.

JPMorgan yöneticisi Lorna Hajdini’ye yöneltilen suçlamalar:



🔹 Erkek çalışanı uyuşturucuyla bayıltıp cinsel tacizde bulunmak.



🔹 Çalışanını “seks kölesi” haline getirmek.



🔹 Çalışanı kariyeriyle tehdit etmek.



🔹 Çalışanına ırkçı hakaretlerde bulunmak. pic.twitter.com/Ux0Rx3m93e — Denge+ (@dengeplus) April 30, 2026

La respuesta de Hajdini y J.P. Morgan

El 30 de abril, Lorna Hajdini y J.P. Morgan rechazaron las acusaciones. En un comunicado para The New York Post, la ejecutiva negó los cargos y aseguró que no estuvo en los lugares donde se reportaron las agresiones.

Por su parte, el banco calificó la demanda como una “invención” para desprestigiarla, aunque también enfrenta cargos por haber castigado al empleado cuando intentó denunciar los hechos internamente.

Ahora, la justicia de Nueva York decidirá el futuro del caso y lo que pasará con Hajdini.