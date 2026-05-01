Sinuano Noche: Resultado del último sorteo hoy 1 de mayo

El Sinuano Noche es un sorteo emblemático en Colombia, con un arraigo especial en la región Caribe. Además de rendir tributo al Valle del Sinú, este juego cuenta con el respaldo de Coljuegos, lo que garantiza transparencia y permite que sus ganancias se destinen a fortalecer la salud pública del país.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para jugar, solo debes elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El ganador se define al sacar cuatro balotas numeradas que forman la cifra del día.

Como novedad, ahora se utiliza una “quinta balota” para sorteos especiales y promociones, ofreciendo premios extra que hacen el juego mucho más atractivo.

Resultados Sinuano Noche 1 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy 1 de mayo:

Número ganador:

Quinta Barola:

¿A qué hora es el Sinuano Noche?

Es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año.

Lunes a sábado: Se realiza a las 9:30 p.m.

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 7:30 p.m.

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¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

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