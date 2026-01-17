Jamenei responsabiliza a Trump por muertes durante protestas en Irán

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, acusó al presidente estadounidense Donald Trump de incitar la violencia en el marco de las manifestaciones que sacuden al país desde diciembre.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, responsabilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las víctimas mortales registradas durante la ola de protestas que sacude al país desde finales de diciembre, al considerar que Washington estuvo detrás de la violencia que acompañó las manifestaciones.

Durante un discurso con motivo de la festividad del Eid al Mabath, Jamenei afirmó que Trump es “culpable de las víctimas, los daños y las calumnias” sufridas por la nación iraní, al tiempo que aseguró que Teherán no iniciará una guerra, aunque tampoco permitirá que “criminales nacionales o internacionales” queden impunes.

Manifestantes queman una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en Holon, Israel. ı Foto: AP

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, detonadas por el deterioro de la situación económica y el desplome de la moneda nacional, y evolucionaron hacia movilizaciones más amplias que exigían el fin del sistema clerical. Al respecto, el gobierno iraní sostiene que las manifestaciones fueron infiltradas por grupos armados que se hicieron pasar por manifestantes, a los que calificó como “terroristas”.

En este sentido, Jamenei acusó directamente a Estados Unidos e Israel de instigar los disturbios con el objetivo de desestabilizar al país y generar un pretexto para una intervención militar.

Policías asisten a una manifestación en favor del gobierno en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

En ese contexto, afirmó que los responsables externos provocaron incendios, destruyeron bienes públicos y causaron miles de muertes, tanto de manifestantes como de miembros de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, el presidente estadounidense ha advertido en reiteradas ocasiones sobre una posible respuesta contundente si Irán ejecutaba a manifestantes detenidos. Sin embargo, el viernes Trump agradeció públicamente a las autoridades iraníes la suspensión de presuntos ahorcamientos masivos, afirmación que fue rechazada por Teherán, al asegurar que no existía ningún plan de ese tipo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en fotografía de archivo. ı Foto: AFP

En cuanto al balance de víctimas mortales, continúa la incertidumbre y la opacidad. Sin embargo, el grupo de derechos humanos HRANA, uno de los que más se ha esforzado por conocer una cifra, afirmó haber confirmado al menos tres mil 090 muertes, entre ellas dos mil 885 manifestantes, así como más de 22 mil detenciones desde el inicio de las protestas.

A propósito de las restricciones informativas, las autoridades iraníes comenzaron a restablecer parcialmente el acceso a Internet tras más de 200 horas de cortes. La agencia Mehr y el sitio ISNA informaron sobre la reactivación limitada del servicio de datos y mensajería, mientras que NetBlocks reportó que la conectividad apenas alcanzaba alrededor del 2 por ciento de los niveles habituales.

Este episodio ocurre meses después del conflicto armado de junio de 2025, cuando Israel lanzó una ofensiva contra Irán, seguida por bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares, lo que derivó en un enfrentamiento de doce días con ataques cruzados en la región.

Con información de Reuters y Europa Press.

