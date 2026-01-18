Fundación Nobel reitera que no es posible transferir Premio, ‘ni siquiera simbólicamente’

La Fundación Nobel, responsable de la entrega de los Premios Nobel cada año, reiteró que no es posible transferir la presea, ni siquiera de manera simbólica, como recientemente hizo la líder opositora venezolana, María Corina Machado, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Fundación Nobel aseguró que una de sus principales misiones es “salvaguardar la dignidad de los Premios Nobel y de su administración”, por lo que consideró necesario ratificar las normas por las que se guía la entrega de los reconocimientos.

Así, enfatizó que “un premio no puede, ni siquiera simbólicamente, transferirse ni redistribuirse”.

Enfatizó que el objetivo de los Premios es condecorar a quienes “hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”, y que dentro de la Fundación está claro quién cuenta con el derecho a ser premiado.

La publicación de la Fundación Nobel vino acompañada de un comunicado publicado el pasado 16 de enero, en donde abunda sobre la prohibición de transferir el Premio.

Un galardonado no puede compartir el premio con otras personas ni transferirlo una vez que ha sido anunciado. El Premio Nobel de la Paz tampoco puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre. Fundación Nobel



Sin embargo, la Fundación aclaró que no hay restricciones para lo que la persona premiada puede hacer con los objetos que acompañan el premio, es decir, la medalla, el diploma o el dinero. Por lo tanto, explicó, es libre para conservarlos, donarlos o venderlos.

En el mismo sentido, la Fundación detalló que los comentarios, acciones o decisiones que el galardonado lleve a cabo con respecto a su premiación son bajo su propia responsabilidad y no influyen en la entrega del Premio.

Independientemente de lo que pueda ocurrir con la medalla, el diploma o el premio en metálico, es y seguirá siendo el galardonado original quien quede registrado en la historia como ganador del premio. Aunque la medalla o el diploma pasen posteriormente a manos de otra persona, esto no altera quién fue el ganador del Premio Nobel de la Paz. Fundación Nobel



La aclaración de la Fundación Nobel ocurre en el contexto de la entrega del Premio Nobel de la Paz por parte de la líder opositora venezolana María Corina Machado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Machado Parisca, quien fue galardonada con el Premio Nobel en 2025, le entregó la medalla a Trump argumentando que la merecía por su trabajo en favor de la libertad en Venezuela.

Sin embargo, de acuerdo con reportes del diario The New York Times, la elección de Machado y no de Trump como Premio Nobel habría motivado que el republicano no ofreciera inmediatamente el gobierno al movimiento de la primera tras la captura de Nicolás Maduro.

