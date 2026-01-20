Condenan a cadena perpetua al asesino del exprimer ministro japonés Shinzo Abe

A tres años y medio del asesinato del exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, un tribunal condenó a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, culpable del ataque armado ocurrido el 8 de julio de 2022.

Shinzo Abe, de 67 años, falleció luego de recibir varios disparos mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Nara, al oeste de Japón, previo a las elecciones a la Cámara de Consejeros. Tras el ataque, fue trasladado vía aérea a un hospital, pero murió desangrado.

En el lugar fue detenido el tirador con un arma de fuego de fabricación casera. El motivo, según admitió Yamagami, era el resentimiento contra la hoy disuelta Iglesia de la Unificación, conocida como la secta Moon, con la que creía que Abe estaba vinculado.

Durante el juicio, según medios nipones, Yamagami aceptó los cargos en su contra y escuchó la sentencia con la cabeza gacha. Su defensa había solicitado una pena máxima de 20 años, argumentando que Yamagami actuó motivado por el “abuso religioso” que llevó a su familia a la bacarrota, luego de las múltiples y cuantiosas donaciones que su madre había hecho a la Iglesia de la Unificación.

Según el testimonio de la hermana menor de Yamagami, en una audiencia previa, la madre había donado aproximadamente 100 millones de yenes a la secta, incluido el dinero por la venta de la casa familiar y el pago del seguro de vida por el suicidio de su esposo, el padre de Yamagami, lo que llevó a la familia a la bancarrota en 2002.

Debido a la precariedad económica, Yamagami no pudo asistir a la universidad y en 2015 su hermano mayor, quien sufría una enfermedad grave, terminó quitándose la vida, algo que Yamagami atribuyó a la situación provocada por la organización religiosa.

cehr