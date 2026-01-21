El Foro Económico Mundial es una organización privada en la que se involucra a políticos, líderes empresariales e intelectuales de nivel mundial que buscan influir en las agendas industriales, regionales y globales.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) es una organización privada, independiente y sin fines de lucro fundada en 1971.

La WEF comenzó como una iniciativa de líderes empresariales europeos, y tenía el objetivo de discutir estrategias para que las empresas de Europa pudieran enfrentar cualquier tip de desafío que pudiera presentarse en el mercado internacional.

Actualmente el Foro Económico Mundial es un gran referente, pues algunos líderes de gobierno comparten sus ideas durante su participación, tal como lo han hecho el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en Davos, Suiza, este 2026.

Emmanuel Macron y Donald Trump en el WEF ı Foto: Especial

¿Dónde ver EN VIVO el Foro Económico Mundial de Davos?

Este 2026 la reunión anual del Foro Económico Mundial se está llevando a cabo en Davos, que es una ciudad ubicada al este de Suiza que es conocida por estar rodeada por los Alpes Suizos.

El Foro Económico Mundial comenzó el lunes 19 de enero, y culminará este viernes 23 de enero con el diálogo y participación de varios líderes en los siguientes temas:

¿Cómo podemos cooperar en un mundo más cuestionado?

¿Cómo podemos acceder a nuevas fuentes de crecimiento?

¿Cómo podemos invertir mejor en las personas?

¿Cómo podemos implantar las innovaciones a gran escala y de manera responsable?

¿Cómo podemos crear prosperidad sin superar los límites planetarios?

Por medio de la página oficial de World Economic Forum se puede consultar la información de las diversas participaciones que se han presenciado este 2026, en la sección “En vivo desde Davos 2026.”

Además, diversos medios de comunicación internacionales están realizando transmisiones en vivo en tiempo real mediante sus canales de YouTube, por lo que basta con poner en el buscador “World Economic Forum 2026 live.”

Una ves que se desplieguen varias opciones en YouTube, es importante seleccionar la opción de preferencia que tenga un ícono rojo con la leyenda EN DIRECTO, pues esto significa que es una transmisión en vivo al momento.