Donald Trump se va contra Macron y lo ridiculiza en el Foro de Davos | VIDEO

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló este miércoles de su homólogo francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos.

“Le dije: ‘Emmanuel, esta es la situación: lo vas a hacer y lo vas a hacer RÁPIDO. Si no lo haces, te impongo aranceles del 25% y del 100% a tus vinos y champán’. ‘¡No, no, Donald, lo haré!’ ¡Me tomó 3 minutos!”. “‘No, no, no, Donald, no lo haré. Me estás pidiendo que lo duplique’. Le dije: ‘Emmanuel, te has aprovechado de Estados Unidos durante 30 años. Lo harás. De hecho, estoy 100% seguro de que lo harás’. ‘¡No, no, no!’”.

Esto se da luego que el Presidente Donald Trump lanzó en la víspera nuevos ataques en redes sociales contra aliados europeos y amenazó con imponer aranceles aplastantes al vino francés, subrayando lo que está en juego para las reuniones de alto nivel previstas esta semana en Davos.

Durante su discurso de este martes, Macron calificó de “fundamentalmente inaceptable” la amenaza de Washington de imponer nuevos aranceles, incluso al vino y el champán franceses, para doblegar la determinación de Europa y permitirle comprar Groenlandia.

Por ello, el Presidente francés prometió que su país plantará cara a los “agresores”.

Trump critica las gafas de sol de Macron

Donald Trump criticó las gafas de sol que usó Emmanuel Macron.

“Ayer lo vi con esas preciosas gafas de sol, ¿qué demonios pasó? Pero lo vi mostrarse un poco duro", refirió Donald Trump sobre la reticencia de Macron a subir los precios de los medicamentos para que se ajustaran a las tasas estadounidenses.

“Le dije: ‘Emmanuel, te has estado aprovechando de Estados Unidos durante 30 años con los medicamentos recetados. Deberías hacerlo, y lo harás”, añadió.

Emmanuel Macron usó lentes oscuros porque tenía un pequeño derrame ocular (hemorragia subconjuntival) benigno en el ojo derecho, que le provocó enrojecimiento e hinchazón, y las gafas eran para protegerlo

El Presidente de Francia. ı Foto: Especial.

