Choque de tren con grúa en Cartagena, España, deja 6 heridos | VIDEO

Un tren choca contra una grúa en Cartagena y deja cuatro heridos leves.

Un tren que circulaba por el sureste de España chocó contra una grúa, hecho que dejó a seis personas con heridas leves, en medio de un momento tenso en el país por los recientes accidentes ferroviarios.

El accidente del tren que cubría la línea Cartagena - Los Nietos ocurrió este jueves, cerca de la diputación cartagenera de Alumbres, en el municipio de Cartagena, en la región de Murcia.

Según el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif, la grúa se encontraba ocupando el gálibo de la infraestructura, es decir, el espacio que debe permanecer libre para la circulación segura de los trenes.

El convoy circulaba por su trayecto habitual cuando impactó con la estructura, ajena a la explotación ferroviaria.

Los servicios de emergencia de la Región de Murcia informaron que el tren no descarriló ni volcó tras el impacto, si bien el impacto alcanzó a lesionar a cuatro personas, todas con heridas leves.

Posteriormente, medios locales informaron que la cifra de lesionados aumentó a seis, todos los cuales recibieron atención médica pertinente.

Las primeras llamadas de alerta se recibieron poco después del mediodía, lo que activó un amplio operativo de atención.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio 061, elementos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil.

Por otro lado, Adif informó a través de la red social X que el tráfico ferroviario en la línea Murcia–Cartagena fue interrumpido de manera temporal a causa de la invasión del gálibo por la grúa.

Más tarde, la entidad comunicó que el servicio fue restablecido una vez que se retiró la estructura y se verificaron las condiciones de seguridad de la vía.

Este incidente se produce en un contexto de preocupación por la seguridad ferroviaria en España. El país continúa impactado por la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida el domingo en Andalucía, donde fallecieron 45 personas.

Dos días después, un tren de cercanías descarriló cerca de Barcelona luego de que un muro de contención colapsara sobre la vía a causa de las intensas lluvias. En ese suceso falleció el conductor y cuatro pasajeros resultaron gravemente heridos.

A causa de esto, el principal sindicato de maquinistas convocó una huelga nacional para exigir mayores garantías de seguridad, tras ese descarrilamiento y otra colisión registrada el mismo martes en la región de Cataluña, de acuerdo con reportes oficiales.

Con información de Reuters y Europa Press.

