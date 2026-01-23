Así fue la llegada de Ryan Wedding a California tras ser detenido en México | VIDEO

El ex atleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, señalado por autoridades de Estados Unidos como uno de los principales líderes de una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, llegó esposado y custodiado por agentes federales a un aeropuerto de California la mañana de este viernes, tras ser arrestado en la Ciudad de México en un operativo conjunto del FBI y autoridades mexicanas.

Wedding que representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, fue trasladado desde México a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas, crimen organizado y homicidios relacionados con actividades de su supuesta organización criminal.

Imágenes y videos oficiales difundidos en redes sociales muestran a Wedding bajando de un avión en el Ontario International Airport (al este de Los Ángeles) con las manos esposadas, acompañado por agentes federales que lo escoltaron desde la pista hasta el interior de las instalaciones mientras el ala de la aeronave quedaba de fondo.

FBI’s top 10 most wanted fugitive, Ryan Wedding, being perp walked in CA, following his arrest in Mexico.



Why is this important?



Because the Trump FBI/DOJ are proving they mean business, and the public are getting used to the optics of high-profile people getting arrested.… pic.twitter.com/bQ4WO2t3W6 — Clandestine (@WarClandestine) January 23, 2026

El director del FBI, Kash Patel, estuvo presente durante la llegada y describió al ex snowboarder como un fugitivo de alto perfil, incluso comparándolo con narcotraficantes históricos como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Pablo Escobar por la magnitud de las operaciones que se le atribuyen.

Wedding había estado más de una década prófugo y fue incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Su detención ocurrió en la Ciudad de México, donde presuntamente se escondía bajo protección del Cártel de Sinaloa, antes de ser entregado y extraditado por las autoridades mexicanas en cooperación con el gobierno de Estados Unidos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL