Agentes de ICE de EU apoyarán la seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

El personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ayudará a proteger a las delegaciones estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, dijo una fuente de la agencia de noticias Reuters de la embajada estadounidense.

Los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido objeto de fuertes críticas en Estados Unidos por su aplicación de las medidas de represión de la inmigración del presidente Donald Trump, después de que dos ciudadanos estadounidenses murieran tiroteados en incidentes separados este mes en el estado de Minnesota.

Será la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del ICE respaldaría al servicio de seguridad del Departamento de Estado de EEUU en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina del 6 al 22 de febrero.

Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad dentro de ICE que se enfoca en delitos transfronterizos, frecuentemente envía a sus oficiales a eventos en el extranjero como los Juegos Olímpicos para ayudar con la seguridad. Los oficiales de HSI son distintos del brazo de ICE al frente de la represión migratoria conocido como Operaciones de Ejecución y Remoción, y no había indicios de que se enviaran oficiales de ERO a Italia.

Los agentes de HSI no llevarán a cabo ninguna actividad de control de la inmigración durante su estancia en Italia, sino que su objetivo será “mitigar los riesgos de las organizaciones delictivas transnacionales”, dijo la fuente, sin dar más detalles.

“Todas las operaciones de seguridad permanecerán bajo la autoridad italiana”, añadió la fuente.

En el pasado, HSI ha estado presente en grandes acontecimientos deportivos tanto en EEUU como en el extranjero, incluidos el Super Bowl y los Juegos Olímpicos en el extranjero, como parte de asociaciones internacionales relacionadas con la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, dijo un antiguo responsable.

Sin embargo, algunos políticos italianos, incluido el líder de uno de los partidos de la coalición derechista de la primera ministra Giorgia Meloni, aliada de Trump, han criticado la participación del ICE en los Juegos del próximo mes.

“Me parece una pura idiotez”, dijo Maurizio Lupi, líder del partido Noi Moderati en la coalición de Gobierno de Meloni, al diario la Repubblica, aunque reconoció que los cuerpos de seguridad italianos pueden necesitar coordinarse con sus homólogos extranjeros.

El alcalde izquierdista de Milán, una de las ciudades coanfitrionas de los Juegos Olímpicos, calificó al ICE de “una milicia que mata”.

Chloe Kim, atleta estadounidense en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018. ı Foto: AP

Con información de AP

