Atacan a la congresista Ilhan Omar en Minneapolis tras pedir la abolición del ICE | VIDEO

Un hombre atacó a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un evento público en Minneapolis, justo después de exigir la renuncia de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Kristi Noem, y de plantear la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En medio de aplausos de asistentes por el discurso sobre política migratoria, un individuo se abalanzó al podio y roció a la representante de Minnesota con un líquido desconocido, mientras le gritaba.

En ese momento, el personal de seguridad se apresuró a derribar al agresor para luego someterlo en el suelo, mientras la congresista se apartó y decidió continuar el evento pese a la insistencia de su equipo para que la revisaran.

“Continuaremos. Este maldito idiota no se saldrá con la suya ”, gritó a la sala, y prosiguió, aun tras repetidas sugerencias de detenerse para revisarse. “Vamos a seguir”, añadió, e insistió en que le permitieran hablar al menos 10 minutos más antes de que la examinaran.

“Somos Minnesota fuerte y nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos lancen”, declaró Omar.

Ilhan Omar resultó ilesa y tras el incidente dijo sentirse bien. A través de la red social X, la congresista afirmó que un “pequeño agitador” no detendría su trabajo y aseveró que no dejará que los matones" ganen.

“Agradecida con mis increíbles electores que me apoyaron. Minnesota es fuerte”, añadió.

Posteriormente, la oficina de la representante detalló que el agresor utilizó una jeringa para rociar a Omar con una “sustancia desconocida” , sobre la que no se ofrecieron más detalles.

“El personal de seguridad y el Departamento de Policía de Minneapolis detuvieron rápidamente al individuo. Ahora se encuentra bajo custodia", agregó en un breve comunicado. De acuerdo con un informe policial citado por el canal de televisión local KARE 11, el hombre fue acusado de agresión en tercer grado.

En tanto, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó como “inaceptable” la agresión hacia la congresista, algo que, advirtió, “no se tolerará en nuestra ciudad”.

“La violencia y la intimidación no tienen cabida en Minneapolis. Podemos discrepar sin poner en riesgo a nadie. Me alivia que la representante Ilhan Omar esté bien y agradezco al Departamento de Policía de Minneapolis su rápida respuesta", escribió en su cuenta de X.

