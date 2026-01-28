Donald Trump amenaza a Irán con ataque si no se sienta a negociar

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Magnate dijo que flota es mayor a la enviada a Venezuela

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que una “enorme armada” se dirige a Irán para cumplir una misión, si es que ese país no se sienta a la mesa de negociación.

Donald Trump dijo que la flota es mayor a la enviada a Venezuela y está lista para cumplir la misión con rapidez y violencia, si es necesario.

“Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela. Al igual que Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario”, posteó Donald Trump en Truth Social.

“Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y negocie un acuerdo justo y equitativo -sin armas nucleares- que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡LLEGUEN A UN TRATO! No lo hicieron, y hubo la “Operación Martillo de Medianoche”, una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder”.

Mensaje de Donald Trump de este miércoles. ı Foto: Especial.

