Trump logra una pausa bélica invernal en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó detener los bombardeos contra Ucrania durante una semana, en respuesta a una petición directa motivada por el frío extremo que azota a la región. El anuncio fue realizado ayer durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, donde el magnate subrayó la gravedad de las condiciones meteorológicas y la urgencia humanitaria del planteamiento.

El Dato: EL AÑO PASADO fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. Rusia intensificó sus bombardeos aéreos detrás de la línea del frente, de acuerdo con la ONU.

El republicano explicó que solicitó personalmente a Putin que no atacara Kiev ni otras ciudades y poblaciones ucranianas durante siete días, petición que, aseguró, fue aceptada. Remarcó que no se trata únicamente de bajas temperaturas, sino de un fenómeno climático récord que ha colocado a millones de civiles en una situación crítica. Aunque reconoció que personas de su entorno le aconsejaron no realizar la llamada por considerarla inútil, celebró la respuesta positiva del Kremlin, sin ofrecer detalles adicionales sobre la conversación.

El mandatario estadounidense sostuvo que la noticia fue recibida con sorpresa en Ucrania y que las autoridades locales reaccionaron con alivio. A su juicio, la suspensión de los ataques resulta fundamental en un contexto en el que la población enfrenta cortes prolongados de electricidad y calefacción. Donald Trump insistió en que lo último que necesitan los ucranianos, en estas circunstancias, es la caída de misiles sobre zonas habitadas.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, manifestó que espera que los compromisos anunciados se cumplan en los hechos. A través de un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que los pasos orientados a la desescalada pueden contribuir a un avance real hacia el fin del conflicto. Sin mencionar directamente a Rusia, calificó de relevantes las declaraciones del magnate sobre la posibilidad de garantizar seguridad a la capital y a otras ciudades durante el periodo de invierno extremo.

2,514 civiles murieron en 2025 en Ucrania a manos de Rusia

Zelenski destacó que el suministro eléctrico es esencial para la vida cotidiana y agradeció el respaldo de los aliados internacionales que han colaborado en la protección de la población civil y de la infraestructura energética. Según explicó, esta medida fue abordada en contactos trilaterales sostenidos recientemente en Emiratos Árabes Unidos, con la participación de representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Asimismo, las declaraciones de Trump se produjeron después de que Rusia lanzara un ataque nocturno con 105 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, ofensiva que dejó tres personas muertas en la región de Zaporiyia. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que 84 aparatos fueron neutralizados y que otros impactaron en siete puntos no especificados.

Durante las últimas semanas, millones de personas en Kiev y otras zonas han permanecido sin calefacción ni electricidad durante varios días consecutivos, a raíz de los ataques dirigidos contra la infraestructura energética. El líder ucraniano advirtió recientemente que Moscú prepara nuevas ofensivas de este tipo, justo cuando se prevé que las temperaturas vuelvan a descender hasta cerca de los 20 grados bajo cero en diversas regiones del país.

En el plano diplomático, el Kremlin rechazó la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelenski fuera de Moscú y afirmó no haber recibido respuesta a las invitaciones para dialogar en la capital rusa. Funcionarios del entorno presidencial señalaron que Rusia garantizaría la seguridad del mandatario ucraniano si aceptara viajar para negociar.