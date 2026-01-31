Defenderemos la patria ante la agresión imperialista y bloqueos de EU, asegura presidente de Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que su país está listo para defenderse ante cualquier “medida adicional de bloqueo, amenaza o agresión militar” de Estados Unidos, las cuales consideró parte de una “agresión imperialista” de la potencia norteamericana.

En un discurso a legisladores cubanos, Díaz-Canel Bermúdez se refirió a los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció contra los países que envíen petróleo a Cuba, lo cual calificó como una “acción criminal”.

¿Qué derecho tiene un emperador? ¿Qué derecho tiene un imperio? ¿Qué derecho tiene el Gobierno de una potencia para negarle lo que necesitan combustibles para desarrollarse a un pequeño país? Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba



Al respecto, el presidente cubano aseguró que, ante esta “agresión imperialista”, su nación de defenderá “con el mismo valor y la misma determinación de los 32 combatientes cubanos que cayeron heroicamente el 3 de enero en Venezuela”, en referencia a sus connacionales fallecidos durante la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Nosotros somos un país de paz y sin miedo, porque nosotros sí tenemos la convicción de que nosotros tenemos que salir de nuestros problemas por nosotros mismos, con nuestro talento y con el coraje de los cubanos. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba



Sin embargo, Miguel Díaz-Canel aseguró que su país está en la mejor disposición para dialogar con Estados Unidos, si bien enfatizó que esto debe ser “sin presión” y “en condiciones de igualdad”.

Nosotros incluso en medio de toda esta agresión y de bloqueo de todos estos años hemos dicho que tenemos capacidad y disposición para dialogar con el Gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que el diálogo no puede ser bajo presión. El diálogo tiene que ser en condiciones de igualdad, de respeto y todo eso lo vamos a denunciar. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba



Finalmente, el presidente cubano aseguró que “nunca la rendición será una opción, y tiempos duros como estos hay que enfrentarlos con coraje y valentía”.

Las declaraciones del presidente cubano ocurren después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles para los países que entreguen petróleo a la isla.

