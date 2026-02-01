Candidata oficialista Laura Fernández se perfila como próxima presidenta de Costa Rica

Laura Fernández es la candidata oficialista en las elecciones presidenciales de Costa Rica.

Laura Fernández Delgado, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), se perfila como la próxima presidenta de Costa Rica, de acuerdo con los primeros resultados de la jornada electoral de este 1 de febrero.

Con el 49.19 por ciento de la preferencia electoral al corte de las 22:00 horas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) da la ventaja a la candidata oficialista sobre Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana.

De mantenerse la tendencia, Laura Fernández Delgado se convertirá a partir de mayo próximo en la presidenta de Costa Rica para el periodo 2026 - 2030, y la segunda mujer en el cargo en la historia del país centroamericano. Además, el Partido Pueblo Soberano tendrá mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.

Tras la publicación de los resultados preliminares, Ramos Chaves reconoció la derrota y adelantó que el PLN será “una oposición constructiva”; no obstante, advirtió a la presidenta electa, “no significa permitir que hagan cosas indebidas”.

“ La respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país , pero el norte es seguir construyendo Costa Rica con los tres grandes valores que promueve Liberación Nacional: libertad, oportunidades y una vida diga para todos”, concluyó.

Por separado, el presidente Rodrigo Chaves Robles felicitó a Laura Fernández durante una llamada telefónica, en la que le encargó seguir trabajando “por un sector privado próspero, que tenga derechos de propiedad, que pueda producir sin intervenciones de la democracia, sin corrupción y con un gobierno que produzca bienestar”.

cehr