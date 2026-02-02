Delcy Rodríguez se reúne con enviada de EU en Venezuela para abordar agenda de trabajo. Imagen: Ilustrativa

El gobierno venezolano dijo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió con la enviada estadounidense, Laura Dogu, en el marco de la reanudación gradual de las relaciones bilaterales, interrumpidas en 2019.

El gobierno dijo en un comunicado que el encuentro tuvo lugar en el palacio presidencial de Miraflores para abordar la agenda de trabajo entre Venezuela y Estados Unidos.

El hermano de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asistió a la reunión al igual que el canciller YvánGil, con quien Dogu se reunió el fin de semana tras su llegada a Caracas.

“Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se han trazado una hoja de ruta para abordar asuntos de interés bilateral, por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y el derecho internacional”, añadió un comunicado de prensa presidencial.

Tras meses de intensa tensión, Estados Unidos capturó al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro hace un mes, lo que desencadenó una serie de cambios en el país, incluyendo la juramentación de Rodríguez como presidenta encargada, una profunda reforma a la ley de hidrocarburos y la liberación de algunos presos políticos.

Rodríguez ha declarado que busca unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas con Estados Unidos, mientras que Trump ha afirmado que la relación con el gobierno encargado marcha bien.

Ambos países han llegado a un acuerdo para exportar crudo venezolano por valor de hasta 2.000 millones de dólares a Estados Unidos, y el viernes Rodríguez anunció una propuesta de "ley de amnistía" para cientos de presos en el país, una medida exigida desde hace tiempo por la oposición y grupos de derechos humanos.

Con información de Reuters.

