Estos son los nuevos VIDEOS revelados del caso Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado millones de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, entre los que se encuentran algunos videos relacionados con los delitos cometidos por él y posiblemente por otras personas.

Fueron más de tres millones de archivos los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló sobre el difunto financiero, entre los que se incluía un informe psicológico.

También se encuentran registros de la investigación que se realizó sobre Ghislaine Maxwell, quien era socia de Jeffrey Epstein y también recibió una condena por ayudarlo a cometer delitos con menores de edad.

Liberan el mayor paquete de documentos del caso Jeffrey Epstein ı Foto: AP

Videos de Jeffrey Epstein

Uno de los videos de Jeffrey Epstein que se ha hecho viral en redes sociales muestra una cocina en la que se encuentran tres mujeres, y una de ellas es perseguida por Epstein.

La imagen de las tres personas que aparecen en dicho video fue protegida, mientras que el audio que contiene no se puede escuchar bien, y hasta el momento no existe una explicación sobre dicho video.

También se publicó un video en el que Jeffrey Epstein fue captado mientras bailaba con una mujer, a quien señalan como una presunta menor de edad que permanecía recluída en su Isla.

En el mismo sentido, se publicó un video en el que aparentemente está una menor de edad bailando para Jeffrey Epstein la canción “Happy” de Pharrell Williams luego de que este presuntamente se lo pidiera.

Además de estos, también se publicó otro video en el que se puede observar una entrevista que se está realizando a Jeffrey Epstein durante casi dos horas, y en una parte Epstein es cuestionado sobre si él cree que es el diablo.

Durante esta entrevista con el exestratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, Epstein es cuestionado sobre la ética que hay detrás del dinero que este obtiene mediante donaciones, pues le plantean que este podría ser “dinero sucio.”

Video de Jeffrey Epstein ı Foto: Captura de pantalla

Sobre esto, Epstein apunta que “la ética siempre es un tema complicado”, por lo que deberían cuestionar a las personas que recibieron la ayuda si él debería haberlos ayudado, como las beneficiadas por las donaciones realizadas para erradicar la polio en Pakistán e India por medio de vacunas que fueron aplicadas en menores de edad.

Epstein también es cuestionado sobre la “clase” de depredador que es, y este señala que es nivel uno, que es el más bajo, y durante esa declaración también dijo que “El diablo mismo dijo ‘Voy a cambiar algunos dólares por ti por la vida de tu hijo’.”

El entrevistador pregunta a Jeffrey Epstein si él cree que es el “mismísimo diablo”, y este responde que no, pero que “tiene un buen espejo”, y posteriormente le indican que es una pregunta seria, por lo que Epstein procede a disculparse por su respuesta.

