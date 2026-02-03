Estados Unidos derriba dron iraní que se acercaba a portaaviones

El Ejército de Estados Unidos informó que derribó el martes un dron iraní que se acercó “agresivamente” al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo. El dron iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones “con intenciones poco claras” y fue derribado por un caza F-35 estadounidense.

“Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger el portaaviones y al personal a bordo”, dijo el capitán de la Marina Tim Hawkins, portavoz del Mando Central del Ejército estadounidense.

El incidente se produjo mientras los diplomáticos intentaban organizar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, y el presidente Donald Trump advirtió de que, con los buques de guerra estadounidenses dirigiéndose hacia la república islámica, probablemente ocurrirían “cosas malas” si no se llegaba a un acuerdo.

🚨 ÚLTIMA HORA | Un avión de combate de Estados Unidos derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, informó el Comando Central de Estados Unidos.



El buque fue desplegado en la zona como parte de las operaciones de presión de… pic.twitter.com/qsg1eXZNan — Azucena Uresti (@azucenau) February 3, 2026

El grupo de ataque del portaaviones Lincoln es la parte más visible del refuerzo militar estadounidense en Oriente Medio tras la violenta represión de las manifestaciones antigubernamentales del mes pasado, los disturbios internos más mortíferos en Irán desde la revolución de 1979.

Trump, que no llegó a cumplir sus amenazas de intervenir durante la represión, ha exigido desde entonces a Teherán que haga concesiones nucleares y ha enviado una flotilla a su costa.

La semana pasada afirmó que Irán estaba “negociando seriamente”, mientras que el máximo responsable de seguridad de Teherán, Ali Larijani, dijo que se estaban llevando a cabo los preparativos para las negociaciones.

El Mando Central del Ejército estadounidense dijo que, en otro incidente ocurrido el martes, horas más tarde en el estrecho de Ormuz, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán acosaron a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense.

“Dos barcos del CGRI y un dron iraní Mohajer se acercaron a gran velocidad al M/V Stena Imperative y amenazaron con abordar y confiscar el petrolero”, dijo Hawkins.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT