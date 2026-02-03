EU emite alerta de viaje para Cuba: advierte protestas, apagones y escasez de combustible

Donald Trump ha intensificado el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba.

Estados Unidos emitió este 3 de febrero una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Cuba, a quienes advirtió que debían prepararse ante apagones, escasez de combustible y protestas con “retórica antiestadounidense”.

Según la embajada de Estados Unidos en Cuba, los constantes apagones debido a la “cada vez más inestable” infraestructura energética afectan a servicios básicos y a las comunicaciones; además, al señalar la falta de combustible, advirtió afectaciones al transporte y en la operación de negocios, hoteles y hospitales que dependen de generadores eléctricos de respaldo a gasolina.

“Tome precauciones conservando combustible, agua, alimentos y la carga de su teléfono móvil, y prepárese para interrupciones significativas”, aconsejó.

Añadió que se ha registrado un aumento en las protestas contra Estados Unidos, supuestamente “patrocinadas” por régimen cubano, y señaló que a algunos ciudadanos estadounidenses se les ha negado entrar al país a su llegada.

Security Alert: U.S. Embassy Havana, Cuba – February 3, 2026



Cuba’s national electrical grid is increasingly unstable and prolonged scheduled and unscheduled power outages are a daily occurrence across the country to include Havana. Outages affect water supply, lighting,… pic.twitter.com/p0NWG2Rksi — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) February 3, 2026

¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta de viaje para Cuba?

En las últimas semanas, Washington ha intensificado las medidas para cortar el suministro de petróleo a Cuba, tras la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, ocurrido el pasado 3 de enero durante una operación militar en Caracas.

El bloqueo de los envíos petroleros, especialmente los provenientes de Venezuela, que era el principal proveedor de Cuba, ha provocado un aumento en los precios de los alimentos y el transporte , una marcada escasez de combustible y apagones prolongados en la mayor de las Antillas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que “Cuba fracasará muy pronto”, y ha señalado que Venezuela no ha estado enviando petróleo ni dinero a la isla recientemente. Además, ha amenazado con imponer aranceles a los bienes de los países que suministren petróleo a Cuba .

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo a Reuters el pasado 2 de febrero que aunque hay comunicación con Estados Unidos, no se ha establecido un “diálogo” formal entre ambos gobiernos.

Con información de Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr