Ryan Routh es sentenciado a cadena perpetua por intentar asesinar a Donald Trump

Este miércoles 4 de febrero de 2026, Ryan Routh, quien intentó asesinar al ahora Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue sentenciado a cadena perpetua más 84 meses por la jueza Aileen Cannon.
En septiembre del 2024, autoridades de Estados Unidos identificaron a Ryan Routh como el sospechoso de los disparos que se registraron cerca del club de golf del expresidente estadounidense Donald Trump en Florida.
Ryan Routh actualmente tiene 59 años.
Ryan Routh se le imputaron los cargos de posesión de arma de fuego por un delincuente convicto y posesión de arma de fuego con un número de serie obstruido; el primero, se castiga con hasta 15 años de prisión mientras que, el segundo, con otros cinco años.
Noticia en desarrollo...
