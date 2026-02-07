Trump se reúne con Nasry Asfura; afirma que ganó la presidencia de Honduras por su ‘firme apoyo’

Donald Trump, a la derecha, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, a la izquierda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este 7 de febrero con su homólogo conservador de Honduras, Nasry Asfura Zablah, al que felicitó por su “gran victoria” en las elecciones presidenciales del 30 de noviembre de 2025.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano dio a conocer que el encuentro tuvo lugar en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

En su publicación, Trump consideró que Asfura ganó la presidencia de Honduras tras su “firme apoyo”, aunque los resultados de los comicios se retrasaron doce días en medio de denuncias de irregularidades y acusaciones de injerencia estadounidense por parte de la entonces candidata del partido oficialista Libre, Rixi Ramona Moncada Godoy.

Y es que días antes de la elecciones, el 26 de noviembre, Trump manifestó su respaldo a Asfura, al calificarlo como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”.

Nasry “Tito” Asfura fue abanderado del Partido Nacional, el mismo del que emanó el expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, pero que el 1 de diciembre quedó en libertad tras recibir un indulto de Trump, pese a las acciones de su administración para frenar el flujo de drogas desde América Latina.

El pasado 27 de enero, Asfura juró como presidente de Honduras para el periodo 2026-2030, en una ceremonia en la que se comprometió a combatir la pobreza, corrupción y crimen en Honduras.

En tanto, este 7 de febrero, Trump afirmó que, con Asfura, Estados Unidos y Honduras ahora comparten una agenda bilateral alineada con la política de “América Primero”, en la que destacó la colaboración en materia de seguridad, el combate al narcotráfico y acciones contra la migración situación irregular.

“Conversamos sobre muchos otros temas, como la inversión y el comercio entre nuestros países”, agregó Trump. “Él ama al pueblo hondureño y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica”, explicó en su publicación en la que compartió una fotografía en la que ambos posan con el pulgar derecho en alto, en señal de aprobación.

