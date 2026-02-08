Archivos de Jeffrey Epstein relacionarían desaparición de Madeleine McCann

Entre los millones de archivos publicados sobre el caso Epstein han surgido muchas relaciones con casos virales, incluyendo la desaparición de la niña originaria de Reino Unido, Madeleine McCann.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos más de tres millones de documetos, fotografías y videos relacionados con el caso del criminal que cometió delitos sexuales contra menores de edad, Jeffrey Epstein.

Los archivos de Jeffrey Epstein cuentan con imágenes y videos que han sido publicados en redes sociales, e incluso información en la que se mencionan a muchos personajes políticos o del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, en estos días la presunta relación con una de las desapariciones más mediáticas de las últimas décadas ha despertado mucha intriga entre los internautas, pues se cree que los delitos cometidos por Jeffrey Epstein podrían estar relacionados con la desaparición de Madeleine McCann.

Informe de cuando Jeffrey Epstein fue detenido el 6 de julio de 2019. ı Foto: AP

Archivos sobre la desaparición de Madeleine McCann en el caso Epstein

Entre los archivos que fueron desclasificados de Jeffrey Epstein se encuentran unos documentos en los que se menciona información sobre la desaparición de Madeleine McCann, quien tenía 4 años de edad.

De acuerdo con un archivo del 7 de julio del 2020, una mujer reportó a la policía haber visto el secuestro de la menor de edad, pues en octubre del 2009 se pudo percatar de la presencia de alguien que era muy parecida a Gislaine Maxwell.

La mujer que realizó la denuncia en el Reino Unido señaló haber visto a una menor muy parecida a Madeleine acompañada de esta persona cuando se dirigía a una tienda, e incluso el retrato hablado de este caso es muy similar a la apariencia física de Gislaine Maxwell, quien recibió una condena por delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, que están relacionados con el caso Epstein.

Gislaine Maxwell retrato hablado ı Foto: Especial

Madeleine McCann era una menor de edad con coloboma en el ojo derecho, por lo que esta fractura del iris le daba un aspecto peculiar y bastante reconocible a la menor de edad.

De acuerdo con la información del archivo, esta mujer vió también a un hombre de mediana edad acompañando a la mujer y a la menor de edad, quien posteriormente se cubrió el ojo derecho durante todo el tiempo en el que se encontraron en el mismo lugar.

Condición ocular de Madeline McCan ı Foto: Especial La Razón

“Al acercarme a la niña, me di cuenta de que se parecía a Madeleine McCann. La mujer intentaba apresurarla y parecía preocupada por mi presencia. La niña se tapó el ojo derecho con la mano durante todo el camino.” Se puede leer en dicho documento.

Asimismo, la mujer precisó que ese avistamiento le resultó extraño por lo que realizó una denuncia en su momento, y precisó que tiempo después vió una publicación en Facebook en la que se mencionaba una teoría sobre este caso.

Archivo sobre la desaparición de Madeline McCann ı Foto: Especial

En dicha teoría se apuntaba a que Ghislaine Maxwell podría haber sido la mujer responsable de la desaparición de Madeleine McCann, y debido a esto pudo percatarse de que el aspecto físico de esta y la mujer que ella vió en 2009 era muy parecido, por lo que decidió denunciarlo de nueva cuenta en 2020.

Además de esto, también existe un correo electrónico enviado a varias personas en el que el asunto es “Jeffrey Epstein” y se menciona el documental de Netflix Canadá titulado “The Disapperance of Madeleine McCann”.

“En relación con el orfanato, Casa Pia, un periodista afirma que es un hecho conocido que millonarios estadounidenses viajaban a Portugal en aviones privados para abusar sexualmente de estos niños. Esta podría ser una línea de investigación que quizás deseen seguir.” se lee en el correo electrónico.

Correo sobre la desaparición de Madeline McCann ı Foto: Especial

Pese a este reporte que se hizo conocido entre los archivos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein, actualmente la investigación por parte de las autoridades continúa sin vincular la desaparición de Madeleine McCanncon el caso del criminal estadounidense.

