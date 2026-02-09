Diálogo nuclear dependerá de la seriedad de EU, señala Teherán

La Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammad. En su mano, escrito en farsi, se puede leer: “Fin del apartheid de género”, en diciembre de 2024.

Teherán advirtió ayer que la continuidad de las conversaciones sobre su programa atómico dependerá de la seriedad que muestre Estados Unidos, luego de que las negociaciones se desarrollen en paralelo a amenazas, medidas punitivas y despliegues militares en la región. El mensaje fue transmitido por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, quien afirmó que su gobierno evalúa cada señal proveniente de la contraparte.

Durante una conferencia de prensa, el canciller sostuvo que la permanencia de castigos económicos y ciertos movimientos en el ámbito castrense generan dudas sobre la disposición real de la administración estadounidense para alcanzar un acuerdo. Señaló que, si se opta por la vía diplomática con gestos claros, el diálogo podrá avanzar; de lo contrario, su país tomará decisiones para resguardar sus intereses nacionales.

El Dato: En junio de 2025, Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares iraníes al término de una campaña de bombardeos por parte de Israel durante 12 días.

Las declaraciones se produjeron después de que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, visitaran el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de aguas iraníes, acción interpretada como una señal de presión. A ello se sumó la firma de una orden ejecutiva que establece un arancel adicional de 25 por ciento a productos de países que comercien bienes o servicios con Teherán, así como nuevas medidas contra buques, entidades y personas vinculadas al comercio de crudo y productos petroquímicos.

Araqchí explicó que la primera ronda de contactos indirectos, celebrada el viernes en Mascate bajo mediación de Omán, fue un “ensayo” para medir la voluntad política de las partes. Precisó que el único tema sobre la mesa es el programa atómico, dejando fuera asuntos como misiles balísticos o apoyos regionales. Reiteró que el enriquecimiento de uranio con fines pacíficos constituye un derecho soberano irrenunciable y rechazó la exigencia de cero actividad en ese rubro.

Las conversaciones se producen tras meses de protestas internas, una profunda crisis económica y advertencias de intervención armada si no se alcanza un entendimiento. Aunque Teherán afirma haber suspendido actividades de enriquecimiento tras los ataques de junio a instalaciones nucleares, mantiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles y está dispuesto a discutir niveles y pureza del material, siempre que exista alivio de presiones económicas y una desescalada militar.

Por su parte, el presidente Masoud Pezeshkian calificó los contactos como un “paso adelante” y pidió respeto a los derechos estipulados en el Tratado de No Proliferación Nuclear. Sin embargo, el clima interno marca, por la represión de las protestas de diciembre y enero, cifras contradictorias sobre víctimas y detenciones, y nuevas sentencias contra activistas de derechos humanos.

Entre ellas destaca la condena a siete años y medio de prisión impuesta a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, quien recientemente puso fin a una huelga de hambre iniciada en protesta por su detención. “Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili.

Mientras se define la fecha y sede de la próxima ronda de conversaciones, la tensión persiste tanto en el plano internacional como dentro del país.