Finalizan redadas migratorias de ICE en Minnesota, Estados Unidos

La operación contra la inmigración en Minnesota que derivó en detenciones masivas, protestas y dos muertes está llegando a su fin, afirmó el zar fronterizo Tom Homan.

“Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ahora es menos un estado santuario para los delincuentes”, manifestó Homan en una conferencia de prensa.

“He propuesto, y el presidente Trump ha coincidido, que esta operación de refuerzo concluya”, continuó, afirmando que se está llevando a cabo una reducción significativa de los agentes de control de inmigración en Minnesota

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puso en marcha la Operación Metro Surge el 1 de diciembre.

Las autoridades federales señalan que las redadas, centradas en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, han llevado al arresto de más de 4.000 personas. Aunque el gobierno de Trump ha calificado a los detenidos como “peligrosos extranjeros ilegales criminales”, también han sido detenidas muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos de Estados Unidos.

El gobernador demócrata Tim Walz dijo que esperaba que la Operación Metro Surge terminara en “días, no semanas y meses”, con base en sus conversaciones con altos funcionarios del gobierno de Trump.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también indicó que tuvo una “reunión positiva” con Homan el lunes y que conversaron sobre la posibilidad de una retirada adicional de agentes federales.

Walz dijo que no tenía motivos para no creer la afirmación de Homan de la semana pasada de que 700 agentes federales abandonarían Minnesota de inmediato, pero el gobernador agregó que eso aún dejaba a 2.300 en las calles de Minnesota.

En ese momento, Homan citó un “aumento de la colaboración” con las fuerzas locales que hizo innecesaria la presencia de tantos agentes federales incluida la ayuda de cárceles que retienen a inmigrantes.

Manifestantes en el centro de Minneapolis ı Foto: Reuters

