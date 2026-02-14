Zelenski acusa a EU de exigir más concesiones a Ucrania que a Rusia y pide incluir a Europa en negociaciones

Volodímir Zelenski reiteró que cualquier acuerdo debe contemplar la seguridad de todo el continente europeo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Estados Unidos solicita “con demasiada frecuencia” concesiones a Kiev en las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia, mientras que no exige compromisos equivalentes a Moscú, en vísperas de una nueva ronda de conversaciones trilaterales en Ginebra.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el mandatario expresó su expectativa de que las reuniones previstas para la próxima semana sean “serias y sustantivas”.

No obstante, señaló que en ocasiones las partes parecen debatir asuntos distintos.

Los estadounidenses suelen volver al tema de las concesiones y, con demasiada frecuencia, esas concesiones se discuten solo en el contexto de Ucrania, no de Rusia Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania



Zelenski reconoció sentir “un poco” de presión por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente lo instó a no perder la oportunidad de alcanzar la paz.

A pesar de ello, sostuvo que espera que Washington continúe involucrado en el proceso: “Esperamos que Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche. Esperamos que el pueblo estadounidense nos escuche”, aseguró.

“Gran error” no incluir a Europa; insiste en garantías de seguridad de aliados

Por otro lado, el mandatario ucraniano advirtió que la ausencia de líderes europeos en la mesa constituye “un gran error”. Consideró que cualquier acuerdo duradero debe contemplar la seguridad de todo el continente y no solo los intereses de Kiev y Washington.

Asimismo, insistió en que la paz solo será viable con garantías de seguridad vinculantes, que incluyan un respaldo estadounidense.

En paralelo, recordó que Ucrania ha sostenido dos rondas recientes de diálogo con Rusia, mediadas por Washington en Abu Dabi, las cuales fueron calificadas como constructivas, aunque sin avances concretos hacia un alto el fuego.

Por otro lado, Moscú anunció que su delegación en Ginebra estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, en sustitución del jefe de inteligencia militar Igor Kostyukov, quien lideró el equipo ruso en las conversaciones previas. Fuentes ucranianas han cuestionado anteriormente el papel de Medinsky en las negociaciones.

Al respecto, Zelenski reiteró que Kiev está dispuesto a avanzar en acuerdos formales, siempre que existan condiciones claras que eviten la reanudación del conflicto.

Con información de Reuters.

