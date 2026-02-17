Muere Jesse Jackson, activista por los derechos civiles en Estados Unidos, a los 84 años

El reverendo Jesse L. Jackson, uno de los líderes más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y dos veces aspirante presidencial por el Partido Demócrata, murió este martes a los 84 años.

Así lo informó su familia a través de un comunicado difundido a la prensa internacional, donde se puntualizó que el reverendo falleció en su domicilio, acompañado de su familia.

En el comunicado, sus allegados destacaron el compromiso de Jackson con la justicia, la igualdad y los derechos humanos. Asimismo, subrayaron que dedicó su vida a acompañar a comunidades marginadas tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

El reverendo Jesse Jackson en una fotografía de 2013. ı Foto: The Associated Press

Nacido el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, en el contexto de la segregación racial, Jackson se integró al movimiento encabezado por Martin Luther King Jr. en la década de 1960.

Participó en las marchas por el derecho al voto en 1965 y estuvo en Memphis el 4 de abril de 1968, día en que King fue asesinado. Tras ese hecho, asumió un papel protagónico en la organización comunitaria en Chicago.

El reverendo acompañó movilizaciones por el voto y la igualdad desde la década de 1960. ı Foto: The Associated Press

En 1971 fundó Operation PUSH, organización que más tarde se convirtió en la Rainbow PUSH Coalition, dedicada a promover el registro de votantes, la inclusión laboral y la representación política de las comunidades afroestadounidenses. Mediante campañas públicas y presión a corporaciones, impulsó compromisos para diversificar plantillas laborales y ampliar oportunidades económicas.

Por otro lado, Jackson compitió por la nominación demócrata a la presidencia en 1984 y 1988. En su segundo intento ganó 13 primarias y asambleas partidarias, lo que marcó un precedente para futuras candidaturas de minorías. Además, promovió el uso del término “afroestadounidense” como una referencia cultural e histórica.

A nivel internacional, sostuvo encuentros con líderes extranjeros y participó en gestiones que derivaron en la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en conflictos en Medio Oriente y Europa del Este. En 2000 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento civil del país.

En los últimos años enfrentó problemas de salud, entre ellos el Parkinson, diagnóstico que hizo público en 2017. Pese a ello, mantuvo apariciones públicas y respaldo a causas contra la violencia racial hasta fechas recientes.

Con información de Associates Press y Europa Press.

