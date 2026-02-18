Avalancha en Lake Tahoe: ¿Qué pasó con los esquiadores desaparecidos?

Este martes se registró una avalancha de nieve en Lake Tahoe, lo que dejó como resultado a 16 personas desaparecidas por la mañana del 17 de febrero, algunas de estas ya fueron localizadas.

El 17 de febrero alrededor de las 11:30 horas se registró una fran avalancha de nieve en la zona de la montaña Castle Peak, cerda del río Truckee del Lago Tahoe, esto debido a la tormenta invernal que azotó la zona ubicada en el condado de Nevada.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada, el martes se informó que un grupo de esquiadores de travesía se vió afectado por la avalancha del Lago Tahoe, por lo que estaban desaparecidos luego de que se registrara este incidente.

Avalancha en Lake Tahoe ı Foto: Redes Sociales

En total fueron 16 las personas que se vieron alcanzadas por esta gran avalancha, de las cuales doce eran esquiadores y cuatro eran guías; y todos permanecieron en calidad de desaparecidos varias horas.

¿Qué pasó con los esquiadores desaparecidos?

La Sheriff Moon informó que los rescatistas localizaron a seis sobrevivientes en el lugar de los hechos, de los cuáles uno era un guía y cinco de eran mujeres esquiadoras.

De acuerdo con BBC, la Sheriff informó que ocho de las nueve personas restantes fueron reportadas sin vida, y hasta el momento no se ha confirmado la causa de muerte.

Precisó que las autoridades se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas, y debido al tiempo que ha transcurrido desde el incidente, la misión pasó de ser de rescate a ser de recuperación de los cuerpos, pues estos continúan en la zona de la avalancha.

La avalancha que se registró en el Lago Tahoe tuvo una longitud equivalente a un campo de fútbol, de acuerdo con el supervisor forestal del Bosque Nacional Tahoe, Chris Feutrier.

La Sheriff Moon apuntó que la persona que continúa desaparecida posiblemente también perdió la vida, y precisó que de las nueve víctimas mortales siete son mujeres y dos hombres, entre los que se encuentran tres guías y seis esquiadores.

Debido a que los equipos de búsqueda y rescate se encuentran trabajando bajo las fuertes condiciones climáticas de la zona, estos también corren peligro al intentar llegar a las personas para poder recuperar los cuerpos que posiblemente serán enterrados por la nieve.

