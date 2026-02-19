Perú tiene nuevo presidente interino

El Congreso de Perú eligió ayer al parlamentario de izquierda José María Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del Legislativo y, en consecuencia, mandatario interino del país, tras la destitución del derechista José Jerí, quien permaneció apenas cuatro meses en el cargo y fue censurado a menos de dos meses de las elecciones generales.

Balcázar, integrante de Perú Libre, partido con el que Pedro Castillo ganó en 2021, se impuso en segunda vuelta con 60 votos, luego de que en la primera ronda ninguno de los cuatro aspirantes alcanzara la mayoría absoluta. En el balotaje derrotó a María del Carmen Alva, de Acción Popular. Su elección lo convierte en el gobernante de mayor edad en la historia peruana y en el octavo presidente en menos de una década de inestabilidad política.

El Tip: Lima enfrenta presiones de EU para limitar sus relaciones con China. El Departamento de Estado advirtió que la inversión china en puerto de Chancay dejaría al país “impotente”.

El nuevo titular del Parlamento ejercerá la jefatura del Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el mando al ganador o ganadora de los comicios del 12 de abril. Si ningún candidato supera el 50 por ciento, habrá segunda vuelta en junio.

La salida de Jerí se produjo tras perder una moción de censura. El exmandatario, de 39 años, estaba bajo investigación fiscal por presunto patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, luego de revelarse reuniones no registradas con empresarios chinos, una de ellas en un restaurante al que acudió encapuchado. El caso, conocido como Chifagate, desató cuestionamientos sobre transparencia y vínculos empresariales.

José Jerí asumió la presidencia en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral”. Boluarte, a su vez, sustituyó a Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido en 2022 tras intentar disolver el Congreso; posteriormente fue condenado a 11 años y cinco meses de prisión.

La designación de José María Balcázar marca el inicio de un nuevo capítulo en una etapa marcada por la fragilidad institucional. Desde 2016, el país ha visto desfilar nueve jefes de Estado, entre destituciones y renuncias, sin que ninguno haya logrado consolidar estabilidad política sostenida.