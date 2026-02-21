Venezuela anuncia amnistía a 379 presos políticos; comienzan excarcelaciones

El gobierno de Venezuela anunció la admisión a trámite de medidas de amnistía para 379 presos políticos, quienes comenzaron a ser excarcelados este sábado, según la ONG Foro Penal.

De acuerdo con la agencia Europa Press, fue Jorge Arreaza, diputado venezolano y presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, quien anunció la procedencia de las más de 300 medidas, en entrevista con medios locales.

Me acaban de informar tanto desde el Tribunal Supremo como desde el Ministerio Público que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía Jorge Arreaza, diputado venezolano, a medios locales citados por Europa Press



En total se trata de 371 [amnistías] en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y una en Monagas. En total son 379 personas que deben ser excarceladas, amnistiadas entre la noche [del viernes] y la mañana [del sábado] Jorge Arreaza, diputado venezolano, a medios locales citados por Europa Press



A propósito, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, la cual se ha encargado de verificar las excarcelaciones de presos políticos venezolanos, aseguró que, conforme lo anunciado por Arreaza, se están realizando las primeras liberaciones.

Desde el @ForoPenal estamos verificando que durante la noche de ayer y madrugada de hoy se están materializando las primeras liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía. Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal



#21Feb 7:10 a.m. Desde el @ForoPenal estamos verificando que durante la noche de ayer y madrugada de hoy se están materializando las primeras liberaciones derivadas de la Ley de Amnistía. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 21, 2026

No obstante, al cierre de las 09:00 horas (de México) de este sábado, no se ha verificado el número de excarcelados venezolanos, ni el gobierno del país sudamericano ha dado una cifra oficial.

Ayer, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, celebró la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, pero criticó que esta no incluya a militares, lo cual calificó de “discriminatorio e inconstitucional”.

Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias. — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 21, 2026

Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias Alfredo Romero, presidente de Foro Penal



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am