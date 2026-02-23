Detienen a Peter Mandelson, ex embajador británico en EU, por caso Epstein

El ex embajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson fue arrestado por la policía de Londres, tras revelaciones sobre sus vínculos el caso Epstein.

De acuerdo con la información, el exdiplomático fue arrestado bajo el cardo de sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado.

Asimismo, la policía informó que Mandelson “fue arrestado en una dirección de Camden el lunes 23 de febrero y llevado a una estación de policía de Londres para ser interrogado”.

Su detención se realiza tan solo unos días después de que el ex Príncipe Andrés, hermano del Rey Carlos III e hijo de la Reina Isabel II, también fuera detenido por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

De hecho Andrés y Peter Mandelson están acusados del mismo cargo de mala conducta en un cargo público. Aunque al integrante de la familia real lo liberaron 10 horas después, pero él seguirá bajo investigación en libertad, posiblemente Mandelson obtenga el mismo beneficio de seguir su proceso fuera de la cárcel.

El diplomático de 72 años de edad fue despedido del puesto más prestigioso del servicio diplomático británico en septiembre, luego de que su nombre empezó a cobrar más relevancia en los archivos de Epstein.

Así era la relación de Peter Mandelson y Jeffrey Esptein

Tras la revelar al mundo de millones de documentos del caso Epstein se dio a conocer que el exdplomático filtró información con el criminal en el 2009.

Mandelson declaró previamente que lamentaba profundamente su vínculo con Epstein. Y tras darse a conocer su relación tan cercana con el criminal acusado de trata el exembajador renunció al Partido Laborista de Starmer y dejó su puesto en la cámara alta del parlamento,