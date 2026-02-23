EU ataca otra embarcación en el Caribe; mueren 3 personas

El Comando Sur de Estados Unidos informó que atacó otra embarcación en el Caribe, la cual, aseguró, realizaba actividades relacionadas con el narcotráfico, lo cual provocó la muerte de tres “narcoterroristas”.

A través de una publicación en X, el Comando Sur informó que ejecutó una operación contra una embarcación operada por integrantes de un grupo designado como Organización Terrorista, el cual, puntualizó, circulaba por “conocidas rutas del narcotráfico”.

Por estos hechos, informó, perdieron la vida tres masculinos, a los cuales describió como “narcoterroristas”, mientras que ningún elemento de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

El 23 de febrero, bajo las órdenes del comandante del #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas Comando Sur de Estados Unidos



La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas varones murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido Comando Sur de Estados Unidos



El martes pasado, el mismo Comando Sur informó que atacó otras tres embarcaciones, dos en el Pacífico Oriental y una en el Caribe, por el mismo motivo, hechos por los cuales fallecieron 11 personas.

Estas intervenciones se enmarcan en la llamada Operación Lanza del Sur, que Estados Unidos emprendió contra los cárteles del narcotráfico en América del Sur y, entre otras acciones, incluye el ataque a las embarcaciones presuntamente relacionadas con el tráfico de drogas.

Las operaciones han sido objeto de controversia toda vez que, según opositores, en la mayoría de los casos no se ha comprobado que las personas a bordo de estas embarcaciones sean, efectivamente, integrantes de organizaciones criminales.

Como parte de estas operaciones el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención en Venezuela el 3 de enero que derivó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, al cual se acusa de presuntos nexos con el crimen organizado.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha sugerido que su Gobierno evalúa llevar a cabo intervenciones similares en México, Colombia, Centroamérica o “donde sea”, con tal de seguir combatiendo al narcotráfico.

