Volcán de lodo de Colombia: Se registra erupción en Antioquia | VIDEOS

Durante la tarde de este 25 de febrero se registró una fuerte actividad volcánica en Antioquia, Colombia, pues un volcán de lodo registró una erupción de gran magnitud que causó alerta.

Este miércoles el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo reportó la erupción de un volcán de lodo en San Juan de Urabá, ubicado cerca de la planta de tratamiento del acueducto municipal.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, las viviendas y las personas que se encuentran cerca del lugar en el que ocurrió la erupción del volcán de lodo no sufrieron daños o lesiones.

Asimismo, apuntaron que no se reportron afectaciones en la vía al corregimiento Siete Vueltas, y de manera preentica se realizó la evacuación de las personas que residen cerca del lugar.

Erupción de volcán de lodo en Colombia ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte el gobernador de Antioquia, Andrés Julián apuntó este jueves que; debido a la erupción del diápiro de lodo, el gobierno “ha dispuesto de todas sus capacidades para atender la emergencia en San Juan de Urabá.”

Puntualizó que las autoridades de Gestión de Riesgo del municipio activaron los protocolos de emergencia, y que se está realizando un monitoreo permanente en el área en la que; hasta el momento, no se han reportado pérdidas humanas o personas lesionadas.

Además, dijo que tres viviendas que se ubican en las fincas que están ubicadas cerca del lugar en el que ocurrió la erupción del volcán fueron evacuadas, y puntualizó que estas no están habitadas, sino que los trabajadores la utilizan durante el día.

También apuntó que se registraron afectaciones en “el tanque de agua que abastece a la vereda San Juancito y a sectores cercanos”, por o que se tuvo que suspender el servicio de agua mientras se realizan las evaluaciones de daños y riesgos correpondientes.

Erupción de volcán de lodo en Colombia ı Foto: Redes Sociales

Videos de la erupción del volcán de lodo en Colombia

Por medio de redes socales diversos usuarios compartieron fotografías y videos del momento exacto en el que se registró la erupción del volcán de lodo en Antioquia, Colombia.

En dichos videos se puede ver que la gran llamarada que se eleva por el aire durante un periodo prolongado es visible incluso a largas distancias y otros municipios cercanos al lugar en el que ocurrió la erupción.

En otros videos los usuarios comparten que el suelo de las zonas cercanas al área de la erupción presenta grietas que tienen una considerable extensión y profundidad, y se informó que los bomberos acudieron para evitar que las llamas se expandieran y provocaran un incendio forestal.

#ATENCIÓN. Volcán de lodo hizo erupción en mpio/San Juan de Urabá (Antioquia) generando alarma entre la comunidad. Autoridades locales evalúan las posibles afectaciones mientras organismos de gestión del riesgo monitorean la zona; por el momento, el sector no cuenta con energía. pic.twitter.com/DRH5hYtpDk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 26, 2026

