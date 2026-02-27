Reino Unido retira a sus diplomáticos de Irán

Ante la compleja situación de orden público y militar en Medio Oriente, el Gobierno del Reino Unido ha tomado la determinación de retirar de manera temporal a todo su cuerpo diplomático desplegado en Irán.

Esta acción se produce en sintonía con las advertencias emitidas por China, país que instó a sus ciudadanos a abandonar el territorio iraní con la mayor brevedad posible, citando el notable incremento del despliegue de fuerzas de Estados Unidos en la región.

La Embajada británica en Teherán ha cesado sus actividades presenciales de forma indefinida, trasladando todas sus gestiones a una modalidad de trabajo remoto. Según ha confirmado el Ministerio de Exteriores del Reino Unido, esta reestructuración operativa obedece a una evaluación crítica de la seguridad actual y a la amenaza latente de que se produzca una ofensiva militar en la zona.

Junto con el repliegue de sus funcionarios, la Cancillería británica ha endurecido sus advertencias de viaje, recomendando enfáticamente no desplazarse a Irán. En un mensaje directo a los nacionales que aún permanecen en dicho país, las autoridades recalcaron la necesidad de considerar que su integridad física podría estar en grave peligro. Esta postura no es aislada, ya que diversos Estados han coincidido en las últimas semanas en la urgencia de buscar rutas de evacuación inmediatas para sus ciudadanos.

El escenario de inestabilidad se ha visto exacerbado por el endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Inicialmente, la postura estadounidense se enfocó en la represión de movilizaciones internas en Irán, pero posteriormente el eje del conflicto se desplazó hacia el desarrollo del programa nuclear iraní. Aunque Teherán sostiene que sus actividades tienen fines estrictamente pacíficos, la desconfianza de la comunidad internacional persiste.

La crisis alcanzó un punto de máxima alerta tras los bombardeos perpetrados por fuerzas estadounidenses e israelíes en junio de 2025. Estos ataques resultaron en una cifra devastadora de víctimas, con estimaciones que superan las 1.100 personas fallecidas. Este evento bélico ocurrió precisamente cuando se intentaban retomar los diálogos diplomáticos para establecer un nuevo acuerdo nuclear, tras el colapso del pacto de 2015 provocado por la salida unilateral de Estados Unidos en el año 2018, decisión también liderada por Trump.

En la actualidad, diversas naciones han seguido los pasos de Londres, ajustando sus protocolos de seguridad para proteger a sus representantes en territorio iraní. Mientras tanto, las autoridades de Irán han manifestado que, pese a la presión de la comunidad internacional y las amenazas de guerra, no abandonarán su actividad nuclear, aunque reiteran que es para fines no bélicos. No obstante, han dejado claro su escepticismo respecto a la posibilidad de entablar un diálogo constructivo con Washington en el futuro cercano.

La evacuación del personal británico subraya la magnitud de la crisis diplomática regional. La decisión de operar de manera remota refleja la incapacidad de las misiones extranjeras para garantizar la protección total de sus nacionales frente a una posible escalada armada de gran escala. Las próximas semanas serán fundamentales para determinar si la diplomacia puede recuperar terreno o si el escenario de seguridad en Irán continuará deteriorándose, manteniendo vigentes las órdenes de evacuación preventiva.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR