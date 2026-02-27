Trump habla de posible ‘toma de control amistosa’ sobre Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que podría darse una “toma de control amistosa” de Cuba, una expresión que ha generado polémica en la arena internacional y repercusiones diplomáticas.

En declaraciones a la prensa frente a la Casa Blanca, Trump indicó que el gobierno cubano estaría en conversaciones con Estados Unidos y que la isla se encuentra en “serios problemas económicos”, con escasez de recursos como dinero, petróleo y alimentos.

“El gobierno cubano está hablando con nosotros. No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo, pero están hablando con nosotros, y quizá tengamos una toma de control amistosa de Cuba”, expresó el mandatario al salir hacia Texas.

Trump describió la situación como una oportunidad que podría resultar “muy positiva” para los cubanos exiliados en Estados Unidos, algunos de los cuales, dijo, desean regresar a la isla.

🇺🇸🇨🇺 | URGENTE — El Presidente Donald Trump dice que van a tomar Cuba.



“El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en graves problemas”



“Quizás tengamos una toma de posesión amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de posesión amistosa de Cuba". pic.twitter.com/guN5oaqysh — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 27, 2026

El presidente también mencionó que el secretario de Estado Marco Rubio está manejando el tema “a alto nivel” en conversaciones con autoridades cubanas. Aunque Trump afirmó que existen diálogos, el gobierno de Cuba ha negado oficialmente que se estén llevando a cabo negociaciones bilaterales formales con Washington.

¿Qué significa una “toma de control amistosa”?

Hasta el momento, Trump no ha definido con precisión qué implicaría esa “toma de control amistosa”, término que carece de un significado concreto en política internacional.

Algunas interpretaciones señalan que podría referirse a una forma de cambio de influencia o liderazgo sin conflicto armado directo, aunque expertos alertan que la frase es inusual y puede generar controversias sobre soberanía y derecho internacional.

Hasta ahora, no se han publicado respuestas oficiales de otras naciones sobre la declaración de Trump, pero la frase ha sido recibida con cautela por sectores diplomáticos que subrayan la necesidad de respeto a la soberanía de los Estados y las normas del derecho internacional.

MSL